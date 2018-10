Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jak vážně to ČSSD myslí se zálohovaným výživným?

Ministerstvo práce do konce ledna připraví novelu, která bude řešit zálohované výživné. Ve Sněmovně přitom leží dva návrhy s touto tématikou. Jeden z dílny KSČM, druhý ČSSD. Podle komunistů ministerstvo svým záměrem pouze prodlužuje řešení tohoto problému.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že návrh bude komplexně řešit problematiku postavení dětí ze samoživitelských rodin. »Bude obsahovat dvě části, tedy zálohované výživné, kde zpřesníme spoustu technických věcí, a oblast vymáhání výživného, aby to šlo ruku v ruce,« uvedla. Na přípravě novely se shodli zástupci MPSV, ministerstva spravedlnosti a poslanci koaličních stran ANO a ČSSD. Novela by měla v základních parametrech vycházet z návrhu ČSSD, jehož projednávání v září přerušil sociální výbor dolní komory. Pokud vládní návrh bude vyhovovat představám ČSSD, jsou sociální demokraté připraveni původní poslaneckou novelu stáhnout.

Místopředsedkyni sociálního výboru a stínovou ministryni práce a sociálních věcí KSČM Hanu Aulickou Jírovcovou rozhodnutí ministerstva překvapilo. Tomu, proč chce Maláčová připravit úplně nový zákon, když ve Sněmovně již leží dva návrhy, které lze využít, nerozumí. Vyloučila, že by komunisté svůj návrh po předložení vládní novely stáhli, jak se to chystají udělat sociální demokraté se svojí předlohou. »I v případě, že ČSSD svůj návrh stáhne, nevíme, jakým směrem se projednávání vládní normy bude ubírat. KSČM se chce o svém návrhu bavit a i když by mělo dojít k nějakým změnám, je to návrh, který řeší pomoc dětem, na které rodiče neplatí, a proto s předložením vládní novely náš návrh určitě nepadá,« zdůraznila Aulická. Tím spíš, že na vládní předloze se dohaduje ČSSD a ANO, přičemž obě strany mají na tuto problematiku jiný názor, ANO se rozhodně stavělo proti zavedení další sociální dávky.

Místopředsedkyně sociálního výboru a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Resort řešení problému odsouvá

Aulická rozhodnutí ministerstva práce vnímá jako prodlužování celého problému, mrzí ji, že tímto se celá diskuse odsouvá. »Vnímám to tak, že ČSSD se možná dostává do situace, kdy sice říká, že chce těm dětem pomáhat, ale na druhou stranu dělá všechno pro to, aby se to oddálilo,« řekla poslankyně. Případné připomínky, které mohou podle ní vzejít i ze semináře, který se bude k této problematice ve Sněmovně konat, lze podle ní uplatnit například formou komplexního pozměňovacího návrhu. »Určitě způsob řešení tohoto velmi vážného problému, který ministerstvo zvolilo, v tuto chvíli opravdu není vhodný,« dodala Aulická.

Připomeňme tedy, že ve Sněmovně jsou teď dva návrhy, podle nichž by za neplatiče výživného poskytoval alimenty stát. Podle úpravy ČSSD by na dávku měly dosáhnout děti z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima, komunisté předpokládají 2,9násobek životního minima. V návrhu MPSV by prý mělo být zachováno i to, že stát by o výplatu výživného mohl požádat rodič po dvou měsících, v nichž alimenty nedostane, jak navrhla sociální demokracie.

Po vyplacení dávky státem by rodič neplatící alimenty dlužil přímo státu. V tom okamžiku by se ta pohledávka stala pohledávkou státu. Sociální demokraté odhadují, že stát by ročně na náhradním výživném vyplatil kolem 700 milionů korun, zpět by vymohl až pětinu částky. Podle Maláčové by se opatření týkalo desítek tisíc dětí. Ohledně vymáhání předalo MPSV před třemi týdny ministerstvu spravedlnosti 15 návrhů opatření, některé z nich by se mohly v novele objevit, dodala.

Návrh zákona o zálohovaném výživném schválila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, byť se předtím hnutí ANO stavělo proti zavedení další sociální dávky. Sněmovna předlohu do voleb neprojednala, spadla takzvaně pod stůl. Předlohu KSČM tehdy Sněmovna neprojednala ani v prvním čtení.

(jad)