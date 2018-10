Lithium znovu na stole

Kauza lithium se znovu objevila. Před volbami. Tentokrát směrovaná ke Hnutí ANO. Kdysi zvedlo, tak se to líčí, i když onen problém nastolili komunisté v zájmu této republiky, prapor odporu proti smlouvě s jistou nezkušenou australskou firmou, jež si z Krušných hor chtěla udělat zlatý důl. Ano, alespoň podle pravicí ovlivňovaných médií, se odhalilo, že ona firma, ač už měla být dávno ze hry, chce v nejbližší době udělat v Krušných horách průzkumné vrty a tak zjistit, kde a v jakém množství se tady lithium nalézá, a vůbec všechno, co se ho týče, a pak se zřejmě přece jen pustit do těžby. Lithium je třeba, lithium přece vynese miliardy.

Předběžné či jaké dohody existují a tak se jde krok za krokem. Bude se těžit, »budeme zkoumat a pak těžit«, vmetá nám s úsměvem do tváře australská firma a její prodloužené ruce, čeští představitelé, tedy mluvící česky. Je totiž kapitalismus a smlouva o »smlouvě budoucí«, nebo jak se podepsaná smlouva nazývala, má cenu zlata. Zkuste ji zrušit, omezit. Přijdou mezinárodní soudy a bude to stát miliardy. Jediný podpis! Podpis, který mimo jiné stál sociální demokracii tehdy volební úspěch a znamenal dokonce volební katastrofu. Jenže někdo se přece jen musel napakovat. Je přece kapitalismus! Nic není zadarmo. Co s národní hrdostí! Peníze jsou víc než hrdost. Chudáci ti, co za vlast položili své životy, můžete si říci a bylo by to pravda. Co však naděláte, když jde o peníze!

Otevření kauzy lithium se mělo zřejmě nyní stát tvrdým argumentem proti Babišově vládě. Kdo ho vyzvedl, není známo. Postoj Babiše, jímž na věc reagoval, byl sice jasný, ale na všem je přece něco. Zvláště, když na všem »pracují« média. Kde je vlastně pravda, se může ptát volič. Navíc mnohomluvní představitelé pravicových či populistických politických stran dokáží všechno zašmodrchat tak, že nikdo nakonec neví, co je a co není pravda, jak jsme se mohli přesvědčit v poslední předvolební besedě v České televizi.

Kauza lithium se tedy znovu dostala na stůl, i když podle Babiše všechno je jinak. Jisté je, že ona »předběžná (nebo jaká) smlouva« zřejmě platí, pozdější změny jsou druhotné, a protože v kapitalismu, nikdo nepochybuje, že současný režim je kapitalistický, nelze se dotknout soukromého vlastnictví a taková »předběžná smlouva« je také vlastnictvím. Proto se také jede dál. Pokud to stát nevezme na vědomí, nepochybuji o tom, pak budou následovat soudy a arbitráže a máme tu novou kauzu Hiag human. A... nikdo mi nevymluví, že to vše, když se ona smlouva podepisovala, bylo zadarmo.

Milan ŠPÁS