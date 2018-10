Vsadit na krásu a mládí

Minulý týden uběhlo už pět dlouhých let od doby, kdy KSČM přišla o jednu ze svých věrných voliček (od roku 1994), mou maminku, paní Helenu Janouchovou. Takže její hlas chyběl už u čtyřech voleb! A tenhle problém se ukazuje být právě pro KSČM čím dál víc alarmujícím, ba zásadním.

Čas prostě nezastavíme, a tak je nabíledni, že strana musí hledat nové voliče. Zdánlivě nejsnazší by se jevilo lovit v řadách mladých voličů, resp. prvovoličů. Ti totiž všude ve světě mají tendenci fandit právě pokrokovým levicovým myšlenkám, a tak je škoda nechat jejich potenciální hlasy ležet ladem, tzv. na ulici, nebo je nechat ukrást Pirátům... Jenže, jak je oslovit příště, když se to doposud nedařilo?

Asi bychom jim měli ukázat, že navzdory dědictví pro většinu veřejnosti kontroverzní (sic neprávem) ideje, a potažmo i názvu, umíme být moderní levicovou stranou, stranou 21. století, která se nebojí velkých změn spjatých s globalizací, mundializací, ale bohužel i s doprovodnými efekty globálního oteplování a změn klimatu. Stranou, která nesklouzává k rozlišování potřebných podle barvy pleti, odlišnosti etnika či náboženského vyznání, tedy stranou bez předsudků a nahrávání politice strachu. Lovení v rybníku ultrapravicových populistů unisono nám totiž nikdo zvenčí neuvěří - jak už se ukázalo vloni i teď o víkendu v největších městech...

Je to fakt důležité, protože modré z nebe v sociální oblasti dnes slibuje nejen levice, ale skoro každý kandidující subjekt, a Česká republika na tom, co se nezaměstnanosti a chudoby týče, přece jen není ani zdaleka tak bídně jako třeba Brazílie, kde se volilo v neděli a kde stále ještě není úplně vyloučeno, že by za tři týdny mohli mít v páté největší zemi planety komunistickou viceprezidentku (jakkoli bezmála padesátiprocentní výsledek ultrapravicového kandidáta Bolsonara v 1. kole vypadá hrozivě). Snad ale ještě právě i charisma krásné, mladé a energické Manuely d'Ávily (PCdoB) pomůže nejen levicovému soupeři Bolsonara Haddadovi (někdejšímu starostovi Sao Paula a náhradníkovi za neprávem odstaveného Lulu da Silvu), ale jako vzor toho, koho napříště stavět do čela kandidátek, bude inspirovat třeba i naši KSČM. A že máme kde lovit, je nasnadě. Za ostatní jmenujme například víkendový skokanský úspěch Gabriely Hubáčkové v Ústí nad Labem.

Roman JANOUCH