Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rittigova msta?

Vladimír Sitta mladší nezneužil ke škodě papírny Neograph informace, které měl jakožto její obchodní ředitel. Muže včera pravomocně zprostil viny pražský vrchní soud.

Sitta svědčí se svým otcem, někdejším generálním ředitelem firmy, proti obviněným v kauze předražených jízdenek dodávaných Neographem pražskému dopravnímu podniku. Své vlastní stíhání označil za mstu lidí kolem lobbisty Iva Rittiga.

Obžaloba napadala to, že Sitta jako obchodní ředitel Neographu uzavřel v roce 2010 jménem své společnosti Avium Partners smlouvu s Neographem a jeho klienty o zprostředkování obchodů. Poté si údajně nechával vystavovat faktury za fiktivní plnění, a to v úmyslu opatřit si na úkor Neographu prospěch. Původně ho za to soud potrestal roční podmínkou a dvouletým zákazem činnosti ve vedeních podniků vyrábějících papír, podle odvolacího senátu však skutek nebyl trestným činem.

Sitta se hájil tím, že Avium Partners založil na základě iniciativy Jana Janků - spolumajitele Neographu a Rittigova pozdějšího spoluobviněného v kauze jízdenek. »Nikdy bych neudělal nic, čím bych poškodil naši rodinnou firmu, kterou založil můj děda. Byla to jasná msta a snaha mě znevěrohodnit jako svědka v jízdenkové kauze, pokud by se někdy dostala před soud,« řekl odvolacímu senátu. Poukázal na odposlechy z hotelu Ventana, které podle něj dokazují, že skupina kolem Rittiga chtěla získat akcie Neographu za každou cenu.

Státní zástupce pro Sittu požadoval přísnější potrestání, konkrétně pětileté vězení. Podle něj vůbec neexistoval důvod pro mimořádné snížení trestu pod zákonnou sazbu, která činí pět až deset let.

Pražský městský soud už dříve konstatoval, že trestní oznámení na Sittu bylo nepochybně připraveno právníky z okolí Janků a Rittiga, a připustil, že »mohlo jít o jakousi formu odplaty«.

Trestnou činnost kolem Neographu a pražského dopravního podniku, na kterou Sitta upozornil, začne pražský městský soud projednávat příští týden. Na lavici obžalovaných usednou vedle Janků a Rittiga také lobbistovi právníci, bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák či Rittigův obchodní partner Peter Kmeť. Skupina čelí mimo jiné obvinění z toho, že přes Kmeťovu firmu Cokeville Assets putovaly provize z výroby jízdenek k Rittigovi.

(cik)