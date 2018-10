Chytrá komunikace

Internet a chytré telefony dávají mladé generaci pro nás dříve netušené možnosti. Pamatujete, jak jsme si ve škole posílali papírová psaníčka? Jak jsme se báli říct spolužákovi, že se nám líbí? Dnes stačí pár ťuknutí a děcka hned vědí, na čem jsou. Přes SMS, WhatsApp, messenger, nebo jiný »komunikátor« si dnes mladí během několika vteřin řeknou vše. Kam půjdou, s kým, co cítí, necítí… Někdy komunikují až příliš.

Každopádně se stává internet základním zdrojem informací, základní komunikační cestou. A chytré mobily základním prostředkem. Kdo není na příjmu, je prostě mimo. Kolikrát si posílají zprávičky, i když sedí vedle sebe v parku. Když pak já chci, aby šla domů, je účinnější poslat jí také zprávu, než na ní volat (a namáhat hlasivky).

Neustálý tok informací a vzkazů také celý proces komunikace neskutečně urychluje. A zjednodušuje. Děcka už nepotřebují si nic pamatovat, protože vše, co případně potřebují, najdou na internetu. Nepotřebují číst, protože vše dobré, co bylo napsané, je zfilmované. I city jsou rychlejší, lásky přelétavější a rozchody snazší. Stačí trefný smajlík a vše je jasné…

Všimla jsem si, že i v metru je nová cedule se základními pravidly přepravy. Má třetinu textu a to nejzásadnější je rovnou znázorněno obrázky…

Hodně se mluví o tom, že starší generace neumí oslovit tu mladší. Ano, zatímco starší generace si ráda promluví z očí do očí, je zvyklá číst, hledat informace z různých zdrojů, polemizovat, mladší generace na to nemá čas. Jejich komunikace a názor je rychlejší. Většinou se skládá z holých vět. Hesel. Případně emotikonů – smajlíků. To ale neznamená, že by byla hloupá. Naopak o to víc záleží na každém slovu, každém slovním spojení, jeho významu a váze. Oslovit, zaujmout, vysvětlit několika málo slovy – to je dnes umění.

I s farmou jsem přišla na to, že pokud chci lidi oslovit, je internet jednou z nejdůležitějších cest. Zaujmout heslem, obrázkem a pravidelně se připomínat. A komunikovat. To je víc jak padesát procent úspěchu.

Starší generace se vymlouvají, že to je těžké, že se to nenaučí. Naučí… Když to snadno umí i tříleté děcko… Jen chtít a nebát se.

Helena KOČOVÁ