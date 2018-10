FOTO - Pixabay

Na kolo i po dvou pivech?

Cyklisti s obsahem alkoholu v krvi do 0,5 promile loni způsobili 11 procent dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu. Skupina senátorů přesto navrhuje zrušit nulovou toleranci alkoholu u cyklistů na cyklostezkách, místních komunikacích a na silnicích třetí třídy.

Návrh má řadu podporovatelů, ale i odpůrců. Dokládá to jeho projednávání v senátních výborech. Zatímco výbor pro veřejnou správu doporučil rozšířit toleranci i na vodáky, zdravotnický výbor návrh podpořil jen nejtěsnější většinou, a to beze změn. Hospodářský výbor se na jednotném stanovisku nedokázal shodnout a novelu projednal bez kladného či záporného doporučení.

Senátorská novela zákona o silničním provozu počítá s tím, že cyklisté by na cyklostezkách, místních komunikacích a na silnicích třetí třídy směli řídit i v případě, pokud by měli v krvi 0,5 promile, podobně jako v Německu. Navrhovaný limit odpovídá dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Cyklista by zároveň nesměl přepravovat děti.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková však varuje, že ne každý dokáže odhadnout, kolik alkoholu může vypít, aby se vešel do daného limitu. Se zrušením nulové tolerance k alkoholu za řídítky zásadně nesouhlasí. »Jakýkoli alkohol je pro cyklisty nebezpečný, snižuje jejich pozornost a odpovědnost. A i když kolo není auto, přesto cyklista může ohrozit lidi na cyklostezce nebo na silnici třetí třídy, kde už jezdí také auta, a může dojít k úrazům s fatálními důsledky nebo dlouhou dobou léčení. Jakákoli tolerance alkoholu za to opravdu nestojí,« řekla Marková našemu listu.

»To není zákon pro alkoholiky, je pro lidi, aby nebyli policií šikanováni,« hájil normu senátor Jiří Vosecký (SLK). Lékař a senátor Jaroslav Malý (za ČSSD) uvedl, že navrženou toleranci alkoholu považuje na základě statistik BESIP za »zcela bezpečnou«, neboť počet nehod zaviněných cyklisty se zvyšuje až od jednoho promile alkoholu v krvi.

Alkohol zpomaluje reakce

BESIP však varuje před riziky, která jsou s tímto návrhem spojena. Uvádí mj., že alkohol zpomaluje reakce a utlumení má i své negativní stránky, jako je odbourání zábran, růst sebevědomí až agresivity. BESIP také uvádí, že v loňském roce bylo 11 procent dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu způsobeno cyklisty s obsahem alkoholu v krvi do 0,5 promile. Byly i následky, a to jeden usmrcený, sedm těžce zraněných a 53 lehce zraněných. BESIP upozorňuje také na to, že je obtížné určit, kolik alkoholu jedinec má, zda třeba 0,48 promile nebo 0,6 promile.

Novelu předložilo 12 senátorů z různých klubů. Jejím cílem je mimo jiné umožnit lidem využívat vinařských cyklostezek, které cíleně vedou vinohrady a v okolí vinných sklepů, a přispět tak k rozvoji turistiky. Návrh má své zastánce především na Moravě. Našemu listu to potvrdil starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík (KSČM). »K jižní Moravě patří nejen tradice kulturní, ale i ten skvostný nápoj – víno. Uvědomme si, že sousedíme se Slovenskem i Rakouskem, a třeba v Rakousku určitá tolerance existuje. Takže lidé se po právu ptají, zda by s tím nešlo něco udělat,« řekl v rozhovoru pro náš list.

Nejde o první pokus zrušit nulovou toleranci k alkoholu u cyklistů. Obdobný návrh s tolerancí k 0,8 promile senátoři předložili už před dvěma lety. Sněmovna v předvolebním složení jej ale nestihla projednat. Předchozí podobný poslanecký návrh v roce 2015 dolní komora zamítla.

Stínový ministr dopravy Karel Šidlo (KSČM) věří, že ani tentokrát k prolomení nulové tolerance k alkoholu nedojde. »Cyklista je standardní účastník silničního provozu, ať je to na cyklistické stezce, na chodníku nebo na vozovce, v žádném případě žádný z účastníků silničního provozu nemůže být pod vlivem alkoholu,« řekl před časem našemu listu.

Návrh také počítá se snížením maximální pokuty pro cyklisty za porušení pravidel na 500 korun. Nyní jim hrozí až 20 000 korun.

(jad)