Piráti v roli pirátů

V besedě šéfů politických stran na ČT těsně před prvním dnem proběhlých voleb se Ivan Bartoš zeptal souseda, předsedy ODS Fialy, proč jeho strana nepodpořila Piráty, když ti navrhli, aby konečně kvůli transparentnosti bylo zrušeno usnesení o tom, že některé státní či komunální podniky nemusejí zveřejňovat své dohody. Čekal jsem, že rozčileně dodá, že právě ony zmíněné firmy jsou úplným smetištěm korupce. Nedodal to. Zřejmě nemá důkazy.

Co odpověděl Fiala na jeho atak, není zas tak moc důležité. Důležité je, že většina poslanců při jednání ve Sněmovně pochopila, že návrh Pirátů je »krokem do pekel«. Že namísto konce korupce jeho přijetím by se otevřela možnost likvidace posledních státních podniků. V době, kdy soukromý sektor nemusí žádné smlouvy zveřejňovat, by se tedy ten státní obnažil jako barová striptérka. A co víc – umožnil by vnitřním a především zahraničním žralokům spolknout kořist, jak se říká, i »s navijákem«. Představte si, že státní podnik XY se dohodne s někým na ceně a dalších skutečnostech. Pak všechno zveřejní. Žralok, který ho chce spolknout, to dělat nemusí. Okamžitě, protože zveřejněním smluv, má přehled o aktivitách státního konkurenta, má možnost případného dodavatele tlakem donutit, aby smlouvu nenaplnil tak, jak byla dohodnuta, může sám své výrobky na trhu zvýhodnit, a to dokonce i cenově. Ví totiž, co si může dovolit. Když tuto politiku onen »nestátní« bude dělat déle a dostane pro to zdarma všechny informace, pak se státní podnik »musí položit«. Jestliže jde třeba o takový lukrativní podnik, jakým je Budvar, pak si jej jeho americký konkurent, který s ním zatím soudy prohrává, za minimum prostředků jako krachující prostě koupí anebo ho zlikviduje. Pod značkou Budvar se bude prodávat jiné, tedy americké pivo. Tak si to Piráti představují? Protože populistické heslo o transparentnosti se nemůže projevit jinak.

Zbývá se zeptat, proč vlastně Piráti prosazují tuto pseudotransparentnost? Je to proto, že za nimi stojí nějaký objednavatel, který si chce přivlastnit zbytky státního majetku? Dokonce i zahraniční?

Jiný další důvod než tupost mě nenapadá. A že by vůdci Pirátů byli »tupí«, se mi věřit nechce.

Petr KOJZAR