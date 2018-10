FOTO - Pixabay

Soud nařídil vládě snížit emise

Nizozemský odvolací soud v Haagu ve středu potvrdil verdikt z roku 2015, který ukládá vládě, aby do konce roku 2020 snížila emise skleníkových plynů přinejmenším o čtvrtinu ve srovnání s rokem 1990.

Vláda má podle soudu povinnost chránit zemi a její občany před hrozícím nebezpečím včetně důsledků klimatických změn.

Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu nižší instance, který v červnu roku 2015 vyhověl žalobě organizace Urgenda zastupující 900 nizozemských občanů. Po průlomovém rozhodnutí nizozemského soudu před třemi lety podaly žalobu na své vlády organizace i v několika dalších zemích světa.

Nizozemská vláda je podle soudkyně Marie-Anne Tanové-de Sonnavilleové povinna chránit zemi před následky klimatických změn. Zástupci nizozemské vlády již uvedli, že kabinet rozsudek přijme a že splnění cíle snížení emisí o čtvrtinu do konce roku 2020 je »na dosah«.

Loni byly emise v Nizozemsku, které patří k největším znečišťovatelům v Evropské unii, ve srovnání s rokem 1990 nižší jen o 13 %. Vláda premiéra Marka Rutteho, která k moci nastoupila před rokem, slíbila, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 49 %.

Nizozemský odvolací soud rozhodl ve sledovaném případu den poté, co Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) varoval, že cíle pařížské klimatické dohody z roku 2015 lze nyní naplnit již jen pomocí rychlých, dalekosáhlých a bezprecedentních změn ve všech oblastech společnosti. Pařížská dohoda si za cíl klade udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Aby se podařilo omezit oteplování na 1,5 stupně, musely by se podle zprávy IPCC do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého způsobené člověkem o 45 %. Do roku 2050 by pak bylo nutné dosáhnout v čistém nulových emisí: množství oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší člověkem by tedy nesmělo převyšovat množství, které z atmosféry sám odčerpá, nebo které z ní zmizí přírodními procesy. Docílit by toho bylo možné jen odstraněním stovek miliard tun oxidu uhličitého z atmosféry například pomocí opětovného zalesňování.

(čtk)