Ťok se o mýtu dohodl s kraji

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ustoupil krajům a obcím a na silnicích první třídy, kde bude od roku 2020 nově zavedeno mýtné, ponechá možnost nulové sazby.

Ťok to včera stvrdil podpisem memoranda se zástupci krajů a obcí. O konkrétních úsecích, kde bude uplatněna nulová sazba, rozhodnou kraje a obce. Možnost nulové sazby se však nebude týkat zhruba 240 kilometrů silnic první třídy, jež jsou zpoplatněny už nyní. Mýtný systém se rozšíří o více než 900 kilometrů.

Ministerstvo tak ustoupilo samosprávám, které od začátku proti záměru rozšířit mýto na silnice první třídy protestovaly. Podle nich by zpoplatnění úseků přesunulo tranzitní kamionovou dopravu na menší krajské silnice a do obcí.

»Je to dobrá zpráva, protože pokud bychom zpoplatnili většinu těch ‚jedniček‘, řidiči kamionů nám budou opravdu jezdit po okresních silnicích, kde těžké kamiony, zvlášť když je teplo, zničí silnici za jedno odpoledne,« řekl včera Haló novinám hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). »Pokud my jako kraje tyto silnice rekonstruujeme, alespoň v Ústeckém kraji to tak je, dáváme tam nové povrchy, vydrží ten povrch pro místní dopravu řadu let. Memorandum je dobrá věc a byl bych rád, aby pan ministr takto iniciativně přistoupil i k obnovení železniční tratě Lovosice – Úpořiny,« dodal Bubeníček.

Podle znění memoranda se ministerstvo rozhodlo požadavky krajů akceptovat. Zároveň však navrhuje, aby kraje identifikovaly konkrétní úseky, kde by naopak mohlo být zpoplatnění efektivní, ať už finančně nebo k regulaci tranzitní dopravy. Ministerstvo bude výběr krajů a obcí respektovat.

Podle Ťoka by poplatek mohl zůstat například na silnicích I/26 z Plzně na Folmavu až k hranicím s Německem a na silnici I/50 z Holubic ke slovenským hranicím. Obě silnice jsou podle ministra často využívány k objíždění zpoplatněných úseků.

Zástupci samospráv budou o zpoplatnění konkrétních úseků teprve jednat. Ťok chce dát krajům a obcím čas, podle něj není nutné na rozhodnutí spěchat.

Ministr dále upozornil, že zavedením nulové sazby se nemění rozsah mýtného systému po roce 2019. Satelitní technologie tak bude snímat i úseky bez poplatku. »Určitě zde budeme využívat mýtného systému, abychom mohli monitorovat to, co se na těch úsecích děje,« vysvětlil.

Mýtný systém se tak od roku 2020 rozšíří o více než 900 kilometrů na silnice první třídy. Současná mikrovlnná technologie bude nahrazena satelitním systémem. V tendru na provozovatele zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a na vybraných částech silnic první třídy. Stát na mýtném od roku 2007 vybral celkem 93,4 miliardy korun. Za prvních šest měsíců letošního roku z něj získal 5,4 miliardy korun, což je o 4,85 procenta meziročně více.

(ng)