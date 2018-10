Rozhovor Haló novin s Miladou Halíkovou, kandidátkou KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 74 – Havířov, Bohumín, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyně

Havířov si zaslouží svou senátorku

V čem vidíte největší úskalí druhého kola senátních voleb, do něhož jste postoupila?

Předně chci poděkovat všem občanům, kteří šli k senátním volbám a dali mi svůj hlas. Velmi si vážím i toho, že jsem z kandidátů KSČM do zastupitelstva statutárního města Havířova získala nejvíc hlasů a budu moct dál pracovat pro své město. Vím ale, že někteří voliči si myslí, že tím to skončilo. Největší úsilí nyní věnuji tomu, abych je pozvala ke druhému kolu senátních voleb, které se uskuteční tento pátek a sobotu. Tradičně v něm bývá malá účast. To se snažím se všemi, kteří mi pomáhají a podporují mě, změnit. Vysvětluji, že Senát je důležitý pro to, jakými zákony se budeme všichni muset ve svém každodenním životě řídit. Že tedy není jedno, jaké bude jeho složení. Navíc jsem přesvědčena, že druhé největší město Moravskoslezského kraje Havířov si zaslouží, aby konečně mělo zastoupení i v horní komoře parlamentu.

Rozdíl v procentech hlasů pro vás a vašeho protikandidáta Petra Víchu z ČSSD nebyl v prvním kole zanedbatelný. Přesto jste se do krátké volební kampaně před druhým kolem pustila s plnou vervou.

Začíná se přece od nuly! Teď stojíme oba na stejné startovací čáře a rozhodnou až voliči, koho z nás dvou vyberou. I to je úskalí druhého kola, aby si lidé uvědomili, že nic není předem určené. Že druhé kolo může dopadnout i obráceně. Známe řadu případů, že to tak v minulých senátních volbách skončilo. Není jednoduché motivovat občany, aby nemávli rukou, že jejich hlas nic nezmění. Může změnit a hodně. Obracím se i na voliče neúspěšných kandidátů z prvního kola, kteří pocházejí z Havířova, aby zvážili mou podporu. Myslím, že je třeba ukázat sílu tohoto významného moravského města, což může posílit i vliv senátorky při jednání o důležitých problémech regionu. Ve volebních seznamech v prvním kole senátních voleb bylo v Havířově zapsáno 61 184 voličů! Jistě, někteří mě volit nikdy nebudou, protože mají výrazně jiné preference na politickém spektru. Ale tak, jak jsem s lidmi hovořila jako primátorka Havířova i v době, kdy jsem byla poslankyní, ostatně i nyní třeba u volebního stánku, tak mnozí mají podobné zájmy a názory. Chci je přesvědčit, že mi mohou dát hlas, i když se ve všem neshodneme, protože vždy budu stát na straně většiny obyvatel, budu zákony posuzovat podle toho, zda jim prospějí nebo jdou na ruku jen úzké skupině tzv. vyvolených.

Druhé kolo senátních voleb ve vašem volebním obvodě je vlastně ojedinělým soubojem silných levicových osobností.

Jsem ráda, že voliči u nás ukázali, že takové osobnosti lze bez rozpaků vybírat jako své zástupce. Nabízím jim své zkušenosti, životní i politické, i potřebnou změnu. Chci ukázat, že křeslo v Senátu nemusí být »propachtováno« na dobu neurčitou. Že i vážený senátor může být vystřídán někým, kdo má novou razanci a zápal. Budu se věnovat práci senátorky na plný úvazek. Je jistě dobře, když v Senátu zasedají zkušení komunální politici, ale to neznamená, že nutně musejí být souběžně starosty nebo primátory, jako můj protikandidát v Bohumíně. Když se mě teď novináři ptají, čemu bych se chtěla věnovat při práci v Senátu, jednoznačně je to právě místní rozvoj a regionální politika. Nejde jen o to, že se jí věnuji celý dosavadní život. Stále sbírám nové poznatky. Uspokojit se tím, co už znám, by vedlo ke stagnaci. To nepřipustím.

V předvolebních debatách se na komunální úrovni často objevovalo téma bydlení. Je to téma i pro Senát?

Samozřejmě. Ožehavým problémem velkých měst je dostupné bydlení. I když to tak na první pohled nevypadá, vysoké nájmy trápí nejen Prahu, ale i Havířov. V našem případě soukromí vlastníci vyšroubovali nájemné už tak vysoko, že pro mladé rodiny i řadu seniorů je neúnosné. To se týká i bývalých bytů OKD, které místo slíbeného prodeje nájemníkům za přijatelnou cenu po přeprodejích doputovaly do firmy Residomo. Nechci nad tím jen pokrčit rameny. Předně bych s poslancem KSČM Leo Luzarem, rovněž z Moravskoslezského kraje, rozebrala závěry vyšetřovací komise Sněmovny k OKD a hledala možnosti nápravy. Považuji za tzv. přidanou hodnotu případného senátorského mandátu, že politici zastupující KSČM spolu vždy dobře spolupracovali. Chtěla bych ale zastavit zvyšování nájmů a nákladů spojených s bydlením pro všechny, které to trápí. Proto prosazuji přijetí zákona o dostupném bydlení. Jsem také přesvědčena, že ke změně situace nepomohou jen vládní dotace na výstavbu sociálních bytů, ostatně zatím přislíbené dvě miliardy korun jsou kapkou v moři. Proto usiluji, aby byl přijat i zákon o podpoře družstevní bytové výstavby.

Novináři se teď ptají kandidátů, kteří postoupili do druhého senátního kola, jak by hlasovali o zákonu o obecném referendu. Jaká by byla vaše odpověď?

Podpořila bych ho. Je zatím otázkou, v jaké podobě by přišel ze Sněmovny, zda se tam opravdu docílí přijatelného kompromisu. Tím myslím kompromisu potřebného pro občany. Nelíbí se mi, že v době předvolební kampaně politici nadbíhají voličům, a jen je sečteno, tak už mnohé z nich názory občanů moc nezajímají. Lidé mají dostat možnost rozhodovat o otázkách, které považují za významné pro celou zemi. Nesouhlasím s vyjádřeními, že nemají tolik informací jako politici, a tak se vlastně nemohou rozhodovat správně. No, to jsou mi věci. Když mohou volit nás, tak proč by nemohli odpovědět v obecném referendu na jasně formulovanou otázku? Uznávám ale, že před takovým lidovým hlasováním je třeba, aby především sdělovací prostředky zprostředkovaly co nejvíce argumentů pro i proti. Občané by měli mít co nejvíce informací, aby je mohli posoudit a rozhodnout se.

Řadu let jste učila na základní a střední škole a byla jste i ředitelkou ZŠ. Co byste chtěla prosazovat v této oblasti?

Je třeba zabránit dalším nesmyslným změnám ve školství, aby se nesnižovala úroveň vzdělání. V divokých devadesátých letech minulého století jako houby po dešti vyrostly rozličné soukromé střední školy, nejlépe s oborem manažer. Jen obtížně se teď obnovují učňovské obory a získávají se pro ně zájemci. Po téměř třech desetiletích se znovu objevuje nutnost provázat tyto obory s firmami. Každý známe přísloví, že řemeslo má zlaté dno. Jenže posílit společenskou prestiž šikovných řemeslníků není vůbec jednoduché. V honbě za výkazy o zvyšujícím se vzdělání populace se občas zapomíná na kvalitu výuky. Co nám bude platné, když téměř každý bude Bc. nebo Mgr., ale jejich vědomosti a schopnost je aplikovat tomu nebudou odpovídat? Patřím k těm, které mrzí, že bezbřehá inkluze na základních školách bere šance na úspěch některým dětem. Durdíme se, že část z nich končí na sociálních dávkách a leckdy po vzoru rodičů ani nemají snahu pracovat. K tomu, aby chtěli něco dokázat, bychom je měli ve školství vést podle jejich možností. Problémy školství nejde smrsknout jen na platy učitelů, jakkoli jsou nesporně důležité.

U stánku mluvíte s řadou lidí. Co vám utkvělo v paměti?

Pro politika by nic nemělo být »pod prahem jeho vnímání«. Tak jsem si zapamatovala jednu zdánlivou maličkost. Ve velkých obalech se občas skrývá malý obsah zboží. Pořád jsme vyzýváni, že nemáme zaplavovat planetu odpadem, ale výrobcům tato praxe stále prochází. Tak to byl příklad jednoho z podnětů i pro zákonodárce. Setkávám se také s rozčarováním, že někteří lidé »zázračně« zbohatli a nad jejich činy se zavřela voda. V Senátu bych proto hlasovala pro nepromlčitelnost privatizačních podvodů a trestných činů spáchaných při veřejných zakázkách. Chtěla bych ale zdůraznit, že až sbalíme stánek, má setkání s občany neskončí. Nadále s nimi budu, pokud mi dají důvěru a zvolí mě do Senátu, debatovat při senátorských dnech, besedách a různých akcích.

Za důležité považujete, aby občané přišli volit i ve druhém kole senátních voleb. Co byste jim ještě vzkázala?

Aby se nebáli změny a zvolili ji. Ale hlavně aby nezůstali doma nebo na chatách. Podle předpovědi počasí má být hezky. Ale to může nakonec být i za sychravého počasí, když se máme o koho opřít. Vlastně to vystihuje do značné míry i současnou situaci. Mnoho lidí si myslí, že v době hospodářského růstu vlastně kandidáty za KSČM ani nepotřebuje. Vždyť je dobře. My jsme ale politici do každého počasí. Prosím proto všechny spoluobčany ze svého volebního obvodu, ať osloví své příbuzné, známé a sousedy, aby druhé kolo senátních voleb nepodcenili. Přijďte využít své volební právo.

Miroslava MOUČKOVÁ