Malé členské státy nejsou (zatím) francouzskou kolonií

V polovině září se prezident Macron velmi velkopansky vyjádřil o těch, kteří jaksi nepochopili smysl a cíle Frontexu, jehož lodě brázdí Středozemní moře a přivážejí migranty do členských zemí Evropské unie. Jsou soukromou agenturou, řízenou kýmsi, i když její údajné sídlo je ve Varšavě. Prý jejím cílem je dělat vše pro ochranu hranic eurounijních zemí, pomáhat pohraničním orgánům při jejich kontrole, a dokonce zprostředkovávat spolupráci mezi jednotlivými pohraničními orgány. Tak je to alespoň psáno v dokumentech Frontexu.

Jak ovšem víme, tak agentura sbírá »z necek«, jak napsal jeden komentátor, v malé vzdálenosti od Libye migranty a namísto toho, aby je vrátila na libyjské pobřeží, veze je do Itálie, Francie, na Maltu, do Španělska. Prostě tam, kde z údajných »humanitárních důvodů« kapitulují a nakonec je přijmou. Tak počty nelegálních migrantů krok za krokem rozšiřují počty těch, kteří se nelegálně dostali do Evropy ve statisících. Má slušný rozpočet – oficiálně 250 milionů eur – je údajně nezisková. Hovoří se ovšem o německých penězích či o prostředcích přímo od pana Sorose, který propaguje Evropu multikulturní. Prý oněch více než tři sta zaměstnanců zachraňuje jen z humanity. Tak alespoň se tvrdí pro média. Prostě z čisté »křesťanské lásky« nebo z čeho. Pravda bude ovšem jinde. Jak v roce 2015 řekl prezident Miloš Zeman: Jde o řízenou invazi. Já osobně se s jeho výrokem ztotožňuji, protože skutečným cílem je oslabit Evropu.

A nyní jsme u onoho problému. Jsou země, jejichž představitelé si to uvědomují, Frontex kritizují a nepřejí si jeho rozšíření. Proto chtějí další lodě, další »dobrovolníky« a v důsledku toho další migranty přivážené do Evropy porušující nedotknutelnost jejích hranic, tedy schengenského prostoru. A to se nelíbí právě »vládcům Unie«. Jedním z nich, nyní dokonce nejradikálnějším, je francouzský prezident Macron. A jsme u jeho zmíněného výroku. V Salcburku, kde se tehdy sešly špičky evropské politiky, dokonce rezolutně řekl: »Země, které odmítají rozšíření Frontexu nebo solidaritu, opustí Schengen. Země, které nechtějí silnější Evropu, si už nesáhnou na strukturální fondy.« Hrozba, jaké tu ještě nebylo. Jak však chce ony země, a ta naše patří mezi ně, vyloučit ze společenství? Prostě napříště musí poslouchat. Že by si právě proto někteří představitelé nejsilnějších států Unie vytvořili »Lisabon«, aby je ostatní museli poslouchat? Že silná Evropa se rovná Evropa podřizující se befelu z Paříže či Berlína? Asi ano.

Koloniální myšlení francouzského prezidenta se nezapře. Jenže Evropa nepatří mezi bývalé kolonie Francie, z nichž vyrůstala vyšší francouzská životní úroveň. To by si prezident Macron měl uvědomit. Evropa může být silná, když nebude poslouchat takové vůdce. Mnichov je pro ni poučením. Ví ale pan Macron vůbec, co to byl Mnichov, od něhož před několika dny uplynulo právě osmdesát let?

Václav ŠENKÝŘ