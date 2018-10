Ilustrační FOTO - Haló noviny

Padesát milionů rozvráceným zemím

Do Iráku, Mali, Nigeru a Čadu poputuje z ČR celkem 50 milionů korun jako pomoc zemím, odkud do Evropy proudí migranti.

»Dlouhodobě pomáháme v místě problémů, které jsou zdrojem migrace do Evropy. Děláme přesně to, co deklarujeme našim evropským partnerům. To je ta pomoc, která má smysl,« uvedla vláda v tiskové zprávě. Do dneška vláda poslala v programu Pomoc na místě tento rok sto milionů korun.

Irácké republice ČR daruje deset milionů korun na stabilizaci a obnovu infrastruktury osvobozených území. Peníze by měly být použity na obnovu zdravotnické infrastruktury v západoirácké provincii Anbár, kde se donedávna nacházely poslední bašty radikálů z teroristické organizace Islámský stát.

Prostřednictvím Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) chce ministerstvo vnitra podpořit také projekt podpory uprchlíků v západoafrickém Mali. Finanční podpora bude směřovat na zajištění stability a ekonomické soběstačnosti uprchlíků a mírového soužití mezi navrátilci a místními komunitami. V odlehlých regionech Mali působí radikální skupiny, které se hlásí k Islámskému státu. Obyvatelstvo ale sužuje také násilí mezi různými kmeny.

Poslední dva dary poputují prostřednictvím organizace Care International do Nigeru a Čadu. Do Nigeru má jít deset milionů korun, které podpoří 1600 nigerských žen. Budou proškoleny v udržitelných zemědělských postupech, budou jim zakoupena zemědělská zvířata a plodiny s cílem zajistit jejich soběstačnost v oblasti postižené opakovanými suchy. Do Čadu chce dát vnitro pět milionů korun na zlepšení ekonomické situace a obživu obětí islamistické teroristické skupiny Boko Haram. Cílem je, aby lidé odtud neodcházeli.

