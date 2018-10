Halíková do Senátu patří

Milada Halíková uspěla jako primátorka Havířova a uspěla i jako poslankyně Sněmovny. Její zkušenost a schopnosti ukazují na to, že by v Senátu byla platným členem.

Na tiskové konferenci v Havířově k příležitosti konání druhého kola voleb do Senátu, kam kandidátka KSČM Milada Halíková postoupila, to řekl první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Jsem rád, že mohu podpořit sem do Havířova Miladu Halíkovou a že občané celého obvodu č. 74 mají na výběr to nejlepší. Milada Halíková uspěla jako primátorka tohoto města a uspěla i jako poslankyně Sněmovny. Její výkon v době, kdy měla poslanecký mandát a působila jako předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl oceňován jak v České republice, tak i při jednání se zahraničními delegacemi nebo přímo v zahraničí. Nakonec se jí podařilo úspěšně navázat vztahy jednotlivých regionů jak po volbách 2012, kdy jsme měli řadu krajských koalic, tak po roce 2014, kdy byly komunální volby,« zhodnotil předseda ÚV KSČM.

Zkušenosti Milady Halíkové podle něj ukazují, že by v Senátu byla platným členem. »Dobře by rozpoznala, co je věcí druhé komory parlamentu, a její možnosti i ve vztahu k Poslanecké sněmovně by byly veliké. Byl bych šťastný, kdyby se opravdu senátorkou stala,« dodal Filip. Podle něj Milada Halíková patří do Senátu také proto, že by se tím zvýšil počet žen v politice, kterých je obecně málo. »KSČM byla v této souvislosti vždy oceňována i Fórem 50 %, tedy těmi, kteří uplatňují rovná práva žen a mužů. S Miladou Halíkovou by se nám podařilo trochu zvýšit počet žen i v Senátu. Takže bych rád všem mužům i ženám v celém obvodu 74 doporučil, aby tuto věc také při pátečním a sobotním výběru do Senátu zvážili,« připomněl Filip.

Vychovala pár set či tisíc občanů

Předseda Krajského výboru KSČM Moravskoslezského kraje Josef Babka připomněl, že obvod, kde Milada Halíková kandiduje, je levicově orientován. »Do druhého kola se dostali zástupci KSČM a ČSSD, naše strana je mnohem levicovější než ČSSD a věříme, že Milada Halíková najde podporu u svých spoluobčanů, a to nejen z titulu, že byla poslankyní, či že ocení její práci v pozici primátorky, ale také proto, že pár set či tisíc občanů vychovala jako ředitelka a učitelka na základní škole v Havířově,« nastínil Babka.

Předseda Městského výboru KSČM v Havířově a poslanec Daniel Pawlas

věří, že Halíková má šanci uspět a do Senátu se dostat. »Ten optimismus u mě je z toho důvodu, že jsme dokázali v Havířově porazit ČSSD. Havířov je v rámci tohoto senátního obvodu největším městem, Milada je ve městě oblíbená, a proto věřím, že dokáže porazit současného senátora Petra Víchu. Přeji jí, aby se tam dostala,« uvedl Pawlas.

Havířov není Karviná

Halíková byla podle svých slov často dotazována, proč se do boje o Senát pustila. »Pustila jsem se do toho především proto, že mne dlouhodobě těší důvěra lidí. Důvěra, která se buduje dlouhodobě a nebuduje se frázemi ani ničím podobným, ale prací a každodenním kontaktem s nimi. Osvědčilo se mi to, že jsem zůstala v Zastupitelstvu města Havířova a troufám si říct, že jako aktivní zastupitelka, ať už jsme byli v koalici či v opozici,« vysvětlila Halíková s tím, že právě každodenní styk s lidmi a životní i pracovní zkušenosti, to je to, co voličům nabízí. »Havířov je druhé největší město moravskoslezského kraje, mnohdy se na to zapomíná. Volební obvod se jmenuje Karviná, ale volí se především v Havířově. Toto město má své dva poslance a já jsem přesvědčena, že si zaslouží i senátorku,« konstatovala Halíková, která hned po skončení tiskové konference spolu s ostatními účastníky vyrazila mezi občany Havířova.

Milada Halíková kandiduje do Senátu ve volebním obvodu č. 74 – Karviná, tento obvod se však skládá z Havířova, Bohumína, Petřvaldu, Rychvaldu a Dolní Lutyně. Do druhého kola, které se koná tento pátek a sobotu, postoupila spolu s Petrem Víchou. Volební lístky budou k dostání ve volebních místnostech.

(cik)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO