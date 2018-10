Ilustrační FOTO - Pixabay

Postižení potřebují pomoci

Neutrálně se dnes kabinet postavil k návrhu, podle kterého by mohl narůst příspěvek státu handicapovaným na takzvané zvláštní pomůcky až na půl milionu korun.

»Současná realita u zmíněných pomůcek je taková, že buď žadatel získá nějaký další příspěvek na pořízení od některé z nadací, nebo si prostě tuto pomůcku nemůže dovolit,« vysvětlila jedna z předkladatelek návrhu, poslankyně a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Poslankyně a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Pokud by zákonodárci předlohu schválili, státní příspěvek by vzrostl o 100 000 korun na půl milionu korun. Novela počítá s také s rozšířením okruhu lidí, kteří mají nárok na dotaci na takzvané zvláštní pomůcky, jde například o šikmé a svislé zvedací plošiny.

Novinkou v systému by v případě schválení novely bylo, že by na dotaci měli nárok i lidé s těžký omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí. Dotace by mohla zahrnout podle novely například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry.

Podle Aulické Jírovcové postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, se bez pomůcek neobejdou. Rozpočtové dopady novely odhadla na 73 milionů korun.

O návrhu nyní rozhodne Sněmovna, diskuse se dá očekávat o kvalifikaci některých chorob a výši dopadů na rozpočet.

(ste)