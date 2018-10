Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trump: Demokraté chtějí jít cestou Venezuely

Kontroverzní americký prezident Donald Trump zesílil útok proti Demokratické straně, jíž v listopadových volbách analýzy připisují úspěch v dolní parlamentní komoře. Z demokratů se podle něj místo centristů stávají radikální socialisté.

Chystají prý pro Ameriku ekonomický model po vzoru nynější Venezuely, napsal Trump v článku pro »svůj« list USA Today. Chtělo by se dodat, kéž by měl výjimečně pravdu, ale situace není tak jednoznačná.

Za svůj hlavní terč si Trump zvolil systém zdravotního zabezpečení bývalého prezidenta Baracka Obamy, který je znám pod názvem Medicare. Republikánům se po zvolení Trumpa prezidentem v roce 2016 nepodařilo jednorázově toto zdravotní pojištění zlikvidovat, a šéf Bílého domu se proto snažil Medicare odstranit po částech pomocí prezidentských dekretů.

Socialismus bez hranic?

Demokraté podle Trumpa chtějí vložit byrokratům ve Washingtonu plnou kontrolu nad zdravím amerických seniorů. Pokud v listopadu Kongres ovládnou, Amerika se »nebezpečně přiblíží socialismu«. Jejich zdravotní pojištění je jen začátek, kontrolvat údajně chtějí demokraté i školství, privátní byznys a další velké sektory americké ekonomiky, napsal Trump. »Každého občana tak radikální posun v americké kultuře a životním stylu poškodí. Kdekoli byl vyzkoušen, všude socialismus přinesl jen strádání, bídu a úpadek,« nesmyslně dodal Trump. Nynější Demokratická strana je podle jeho slov pro socialismus bez hranic, který prý zničí americkou prosperitu.

Problém je v tom, že to s tou deklarovanou prosperitou vůbec není tak růžové, jak Trump účelově tvrdí. A proto je fakt, že zejména mladé demokratické kandidátky, ale i kandidáti vzešlí okolo bývalého kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse, skutečně jsou představitelkami/představiteli autentické (socializující) levice. Někteří z nich, zejména dámy, mají reálnou šanci na zvolení do Kongresu. To Trumpa právem děsí. Tím spíš, že Sanders se rozhodl některé kandidáty demokratů podpořit a rozjel své turné po devíti státech USA, kde za ně lobbuje velmi iniciativně!

Bloomberg do DS

A rovněž americký mediální magnát Michael Bloomberg se znovu stal členem Demokratické strany. Zprávu o své staronové stranické příslušnosti oznámil novinářům. Bývalý starosta New Yorku byl ve své politické kariéře střídavě demokratem, republikánem i nezávislým. Jeho nynější krok spojují komentátoři s možnými plány na prezidentskou kandidaturu v roce 2020.

Spojené státy potřebují demokraty, aby »zajistili vyváženost a kontrolu (státní moci), kterou národ tak naléhavě potřebuje,« zdůvodnil Bloomberg své rozhodnutí. Zda a kdy se o prezidentské kandidatuře rozhodne, politik neoznámil.

Bloomberg si už dvakrát zahrával s myšlenkou, že zápas o Bílý dům podstoupí, a to jako nezávislý kandidát. V čele největšího amerického města stál třikrát, což ukazuje na jeho bohaté politické zkušenosti a (na rozdíl od Trumpa) i schopnosti.

Záměr postavit se Trumpovi může signalizovat i podpora, kterou Bloomberg v poslední době demokratům poskytuje. Několikrát veřejně zaútočil na vstřícné stanovisko republikánů vůči držitelům zbraní a kritizoval jejich negativní vztah k potratům.

Aktivizuje i Swift

Také americká popová hvězda Taylor Swift se o víkendu poprvé hlasitěji vyjádřila k dění na domácí politické scéně a její vzkaz zdá se zvýšil zejména u mladých lidí zájem o nadcházející volby do Kongresu. Zpěvačka na instagramu podpořila demokratické kandidáty ve státě Tennessee, ačkoli se dosud »zdráhala veřejně dávat najevo své politické názory«. Následoval prudký nárůst počtu registrací přes portál, na který 28letá písničkářka ve svém příspěvku odkazovala, uvádí úterní americká média.

»Tolik inteligentních, rozumných, vyrovnaných lidí za poslední dva roky oslavilo 18. narozeniny a nyní mají tu čest a právo, že se jejich hlas bude počítat. Nejdříve se ale musíte zaregistrovat... Jděte na vote.org a najdete všechny informace,« napsala Taylor na Instagram v neděli večer amerického času.

Během následujících 24 hodin se přes zmíněnou neziskovou stránku zaregistrovalo 65 000 voličů, napsal server BuzzFeed News. Podle agentury Reuters dosáhl jen do úterního večera počet nových registrací 240 000. Za celý minulý měsíc se přitom přes vote.org zaregistrovalo jen 190 000 voličů...

Swift má na instagramu přes 112 milionů sledujících a její příspěvek o nadcházejících volbách už má téměř dva miliony »lajků« (podpůrných kliků). Nárůst sice nemusí souviset jen s jejím apelem - média podotýkají, že ve více než deseti amerických státech včetně Tennessee měli v úterý voliči před hlasováním 6. listopadu poslední možnost k registraci - i tak je její angažovanost pro republikány nebezpečím.

»Jedna věc je ale jistá, zaznamenáváme masivní nárůst u voličů ve věkových kategoriích 18-24 let a 25-29 let,« citovala agentura Reuters prohlášení webu vote.org. Podle serveru Quartz ze 105 000 osob, které se zaregistrovaly do 36 hodin od zveřejnění vzkazu zpěvačky, spadá do uvedených skupin asi 64 000 lidí.

Proti republikánce v Kongresu

Swift napsala, že k politice se v minulosti nechtěla vyjadřovat, avšak názor změnila po »několika událostech v mém životě a ve světě« z posledních dvou let. Musela vystoupit proti republikánské kandidátce Marshi Blackburnové, protože přehled jejích rozhodnutí v Kongresu ji »šokuje a děsí«. Zmínila například odpor ke sňatkům osob stejného pohlaví nebo hlasování proti zákonu, který měl zlepšit ochranu žen před domácím násilím, stalkingem a sexuálním násilím. »Jsem si jist, že Taylor Swift... o ní (o Blackburnové) nic neví,« reagoval hned v reakci vystrašený Trump. Poté podle televize CNN ještě se smíchem dodal, že teď se mu hudba Taylor líbí »asi o 25 %« méně.

Taylor Swift se však v úterý na udílení hudebních cen American Music Awards (AMA) v Los Angeles stala zpěvačkou s největším počtem těchto trofejí v historii. Byla vyhlášena mj. umělcem roku a dostala také cenu za nejlepší turné roku a nejlepší poprockové album. Dohromady tak má již 23 cen AMA, čímž podle ČTK překonala dosavadní rekord již zesnulé Whitney Houston, která jich získala jednadvacet.

Na rozdíl od Grammy, které jsou udělovány na základě hlasů členů americké hudební akademie, rozhodují o American Music Awards hudební fanoušci. Trumpova trapná poznámka se mu tak může jen vymstít.

Roman JANOUCH