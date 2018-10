Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci chtějí zjednodušit vykazování zelené nafty

Prokazování tzv. zelené nafty by mělo být jednodušší. Nově by mělo stačit prokázat evidenci využití půdy na zemědělství nebo to, že je zemědělec evidován mezi chovateli.

Umožňuje to komplexní pozměňovací návrh, který při projednávání novely na zachování současné úrovně vratky spotřební daně z nafty zemědělcům, tzv. zelené nafty, schválily sněmovní výbory – zemědělský a rozpočtový. Pod předlohou jsou podepsáni zástupci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD v čele s místopředsedou zemědělského výboru Pavlem Kováčikem (KSČM).

Podpora zemědělců prostřednictvím slevy na spotřební dani z motorové nafty podle dosavadní úpravy v prosinci skončí. »Tím, že by skončila podpora prostřednictvím zelené nafty, vystavila by zemědělce nejen produkující rostlinné produkty nebo komodity, ale i živočišnou výrobu, lesáky a další do konkurenčně velmi znevýhodněného postavení, což si při dlouhodobě problematickém stavu zemědělství nemůžeme nadále dovolit,« řekl Kováčik při obhajobě návrhu, který zachovává současnou úroveň vratky i po 1. lednu 2019. Cílem návrhu je podle něj udržet či podpořit počty hospodářských zvířat.

Podle schváleného komplexního pozměňovacího návrhu poslanců Josefa Kotta a Jana Volného (oba ANO) by se mělo zjednodušit prokazování, že pohonné hmoty byly skutečně využity v zemědělství - mělo by stačit prokázat evidenci využití půdy na zemědělství nebo to, že je zemědělec evidován mezi chovateli. Pak by byla spotřeba pro zemědělské účely automaticky prokázaná.

Návrh počítá také s tím, že by zemědělci s rostlinnou výrobou bez chovu hospodářských zvířat měli vratku na úrovni 4,38 korun na litr, stejně jako rybníkáři a lesníci. Pokud by však měli pouze chov hospodářských zvířat bez rostlinné výroby, měli by nárok na vratku v hodnotě 9,5 koruny na litr minerálních olejů. Pokud by měli jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu, posoudí se intenzita chovu. Pokud bude nad 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy, měli by nárok také na 9,5 Kč/l.

Druhý podpořený návrh, který předložil bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), počítá s podporou ve výši 9,50 Kč/l pro hospodáře pouze s živočišnou výrobou, ale také pro pěstitele citlivých komodit, jako je ovoce, zelenina nebo například brambory, chmel, cukrová řepa nebo bílkovinné plodiny. U smíšených producentů s rostlinnou i živočišnou výrobou by pak znovu rozhodovala intenzita chovu.

Na rozpočtovém výboru se hlasovalo také o návrhu Miroslava Kalouska (TOP 09) na zamítnutí normy. Podpořil ho však pouze jeden člen výboru.

V ČR se snaží stát dlouhodobě podporovat živočišnou výrobu, mimo jiné kvůli produkci statkových hnojiv, která mají vliv na kvalitu půdy. Snižováním kvality půdy hrozí kromě menší produkce také horší zadržování vody v krajině.

(jad)