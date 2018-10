Ilustrační FOTO - Pixabay

Kontrola kotlů přímo v domě má smysl

Vláda ANO a ČSSD trvá na tom, že při kontrole kotlů mohou úředníci vstupovat lidem do obydlí. Návrh TOP 09 na zrušení diskutovaného opatření ve Sněmovně nepodpoří.

Předkladatelé návrhu tvrdí, že platná právní úprava prolamuje ústavní ochranu nedotknutelnosti obydlí. Kabinet ale vychází z toho, že Ústavní soud ji po přezkoumání nezrušil. Stejný názor má i stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková. »Je mi líto, ale již v samotné Listině základních práv a svobod je vedle toho, že obydlí je nedotknutelné, v článku 35 odst. 1 jasně stanoveno, že každý má právo na příznivé životní prostředí,« uvedla Pěnčíková.

Pokud by novela TOP 09 prošla, lidem by nehrozila ani až padesátitisícová pokuta za to, že kontrolory ke kotli nebo k používanému palivu nepustí. Úřadům by zůstala jen pravomoc zaslat majiteli kotle při podezření na spalování nevhodného materiálu upozornění a poučení o jeho povinnostech a o možných následcích. Pěnčíková také připomněla, že stát poskytl mnohým uživatelům výhodnou dotaci na výměnu starého kotle za nový, ekologičtější.

Prověrka kotle a paliva přímo v obydlí může přijít podle platné úpravy v případě, pokud se důvodné podezření na porušení objeví opakovaně. Úředníci nejprve musejí majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu s informací, co v opačném případě může nastat. Úpravu prosadila vláda v minulém volebním období kvůli ochraně zdraví lidí.

(ste)