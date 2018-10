Telička se nezná k privatizaci OKD

Europoslanec Pavel Telička (dříve za ANO) po čtvrtečním slyšení před sněmovní vyšetřovací komisi k černouhelné těžební společnosti OKD řekl, že neměl a ani nemohl mít při její privatizaci žádnou roli. Před komisí strávil zhruba dvě hodiny.

Telička žádal veřejné slyšení, předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti) se však postavil proti. »Je potřeba nezveřejňovat, na co se konkrétních svědků ptáme. Je to důležité do budoucna proto, aby ti svědci, kteří následně dorazí, neopakovali to, co třeba slyšeli v televizi,« uvedl.

Telička v minulosti figuroval v orgánech některých firem finančníka Zdeňka Bakaly, většinového vlastníka těžební firmy. Firma NWR, kterou v jednu dobu Bakala spoluvlastnil, podléhala podle Teličky pečlivé kontrole renomovaných auditorů, kteří jsou povinni hlásit každou nesrovnalost i dozorovým a regulatorním orgánům státu, v nichž působila. »Nikdy nevzniklo ani sebemenší podezření,« řekl Telička. Privatizaci OKD hodnotit nechtěl. Podotkl, že sice názor mít může, ale »je to celé irelevantní«.

Černohorský uvedl, že členové komise se Teličky ptali i na jeho působení při misi při Evropské unii, když se zjišťovalo stanovisko k privatizaci uhelných společností, aby nenastala nedovolená veřejná podpora. »Dozvěděli jsme se informace, jak probíhalo jednání o stížnosti k Evropské unii,« uvedl Černohorský.

Silně kontroverzní osoba

Podle člena komise Leo Luzara (KSČM) je Telička velice zajímavý člověk, který má ke kauze OKD hodně co říci. Jeho působení se totiž prolíná různými aspekty dané kauzy, ať už jde o jeho angažování v rámci projednávání nepovolené podpory Evropskou komisí, jeho lobbismus v rámci projednávání těžby uhlí v ČR, tak jeho angažování ve společnosti RPG, Karbon Invest a v pozdějších letech ve společnosti NWR. »Je to velice zajímavá a silně kontroverzní osoba. Očekávám, že nám svoji pozici v této složité kauze objasní a podá zajímavá svědectví, která nám můžou objasnit průběh událostí, ke kterým došlo,« sdělil Luzar našemu listu před začátkem jednání komise.

Po výslechu řekl, že Telička jako zkušený politik komisi velice obratně a výmluvně vykresloval obecně známé věci. »Zazněly informace, které sice nejsou nové, přesto jsou pro komisi zajímavé a ukazují fungování bruselské byrokracie v konkrétních záležitostech, které tam byly projednány,« řekl poslanec.

Komise se podle Černohorského nyní soustředí na privatizaci minoritního státního podílu v OKD v roce 2004 za tehdejšího ministra financí a pozdějšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Sobotka bývá v této souvislosti kritizován, komise už ho vyslechla. Komise chce podle Černohorského rekonstruovat také dobu druhé poloviny 90. let, tedy potom, co stát ztratil v těžební společnosti majoritu. Černohorský nevyloučil, že zkoumání komise by mohlo dospět i k podání trestního oznámení.

Sněmovna nedávno komisi prodloužila lhůtu pro práci o půl roku. Závěry by měla předložit plénu do 12. dubna.

Nové cesty k nápravě

Situací v OKD, především otázkou bývalých bytů OKD, by se chtěla v případě zvolení do Senátu zabývat také kandidátka KSČM na senátorku ve volebním obvodu č. 47 - Karviná, bývalá poslankyně a exprimátorka Havířova Milada Halíková. V rozhovoru pro náš list připomněla, že Zdeněk Bakala získal tyto byty velmi levně, avšak nesplnil slib odprodat je za přijatelnou cenu nájemníkům. Místo toho byty doputovaly po přeprodeji do společnosti Residomo, která nejenže vybírá vysoké nájemné, ale navíc drží v šachu zejména starší nájemníky, kteří se obávají ozvat. »Jak by ne. Kdo bude dělat potíže, tomu neprodlouží nájemní smlouvu. Především pro bývalé horníky či vdovy po nich, kteří do bytů investovali nemalé částky, jde o velké životní trauma. Bojí se i o tu předraženou střechu nad hlavou,« řekla Halíková. Právě problematika bytů OKD byla obsahem řady jejích interpelací mimo jiné na bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09). Proto by se této otázce chtěla věnovat i nadále. »Pokud by mi obyvatelé dali důvěru a zvolili mě do Senátu, chtěla bych úzce spolupracovat s naším poslancem Leo Luzarem, který je členem sněmovní vyšetřovací komise k OKD. Rozebrali bychom se v jejích zjištěních a hledali nové cesty k nápravě. Nemám v povaze něco vzdávat a krčit rameny, že s tím nejde nic dělat. To by jen povzbuzovalo ty, kteří chtějí rychle zbohatnout bez ohledu na lidi, kteří jim svou prací takový zisk vytvořili,« uvedla kandidátka do Senátu.

(jad)