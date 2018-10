Špinavé prádlo se pere doma

Žijeme v demokratické zemi, kde svoboda slova je jednou z priorit. Každý má právo sdělit svůj názor. Rozhodně by však nemel být manipulativní a sloužit jako prostředek k nefér boji o moc. Radikalismus a odkazy na minulost přivedly některé volební okrsky k totálnímu propadu KSČM. Brno a Praha jsou příkladem přímo varujícím. Přesto v Praze získal Jiří Dolejš značné preference a přeskočil lídra. Vojtěch Filip z 21 místa v Českých Budějovicích také skončil na prvním místě. V okrese Znojmo je 52 zastupitelů, v Brně-městě ani jeden.

Chyba patrně nebude v předsedovi strany. Každý z nás by měl vyhodnotit, jakou udělal chybu, a tak pomoci vytvořit materiál sloužící k hodnocení voleb. Hlasité výzvy k odstoupení předsedy jsou ze strany neúspěšných pouze zástěrkou k usurpování moci, a to přece nechceme. Souvislé pokusy o uchopení vedoucí role jsou dlouhodobě pro některé typické. Bohužel tento uměle démonizovaný rozkol KSČM škodí. Slušela by jí spíše zvýšená pracovní aktivita. KSČM není strana na jedno použití a v tom je její perspektiva.

Gabriela HUBÁČKOVÁ, zastupitelka města Ústí nad Labem a stínová ministryně školství KSČM