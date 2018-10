Komu vadí stanice Pražského povstání?

Velkým překvapením pro mě je nová koncepce dopravy v Praze. Nechci nyní řešit zkrácení intervalů souprav metra nebo nové linky spojů městské hromadné dopravy, to je potřebné a v pořádku. Nemám na mysli ani obchvaty, mosty, křižovatky, parkování, kde je každé zlepšení vítáno. To je totiž v Praze skoro »jedna katastrofa«, a v kritice dopravního počínání již končící pražské koalice, vedené primátorkou Adrianou Krnáčovou z ANO, se tak nějak shodla dosavadní levicová i pravicová opozice.

Jde mi o to, že prý by se mohly - opět - přejmenovat některé stanice metra. Tato nechvalná mánie vypukla hned po listopadu 1989, kdy se přejmenovala valná část stanic. Úplně nejdříve a spontánně Gottwaldova, kdy řidiči některých vozů metra při vjezdu do stanice vypnuli magnetofon a svým hlasem zahuhlali do mikrofonu »stanice hotel Fórum«, případně »stanice Fórum«, čímž chtěli evidentně naznačit, že drží palce Občanskému fóru. Tato dřevní doba s vlastní iniciativou některých zaměstnanců metra rychle prošuměla a nastalo přejmenování institucionalizované. V režii dopravního podniku zmizela vbrzku nejen ona Gottwaldova se vším všudy, tj. i s nápisy a značením, ale také Mládežnická, Primátora Vacka, Budovatelů, Fučíkova, Kosmonautů, Moskevská, Sokolovská a mnohé další.

K dalšímu kolu přejmenování některých stanic metra má dojít podle koncepce rozvoje MHD pro léta 2019 až 2029, kterou v úterý schválili dosluhující pražští radní. ČTK uvedla některé příklady: stanice Malostranská na trase A se má stát Klárovem či Malou Stranou, stanice Národní třída na béčku Perštýnem a stanice Pražského povstání na céčku Náměstím hrdinů! V médiích jsem zaznamenala i další návrhy – například namísto Muzeum Národní muzeum…

Takže popořádku: Stanice Malostranská. Zaběhnutý název. Denně se přes ni převalí proudy turistů z celého světa. Někomu se snad nelíbí hezké české slovo Malostranská, tak z toho bude Malá Strana nebo Klárov. Je to nějaká zásadní změna v místopisu, aby muselo dojít k finančně nákladnému přejmenování? Zahraniční turisté nuancím v názvech stejně nerozumějí.

Stanice Národní třída se nachází jen kousíček od této významné pražské tepny. Proč se má proměnit na Perštýn? Nabízí se čertovská myšlenka, snad aby si hosté zpoza hranic při pokusu o její vyslovení zlomili jazyk…

Jenže dosud to byly jen hlouposti. Jak však může nějakého soudného Pražana napadnout zlikvidovat název připomínající Pražské povstání? Jenom tupce! Doufám, že rozumné hlavy převáží a že k dalšímu přejmenování stanic nedojde. Ale protože nelze spoléhat na inteligenci a znalosti úředníků a komunálních politiků (už těch nově zvolených), kteří se budou koncepcí dále zabývat, musí se o to zasadit především občané - speciálně pak o zachování názvu stanice, jež je trvalou připomínkou povstání pražského lidu v květnu 1945. I spolky a organizace, jež sdružují antifašisty a vlastence, by měly k tomu říci své slovo. Kdo mlčí, ten souhlasí.

Monika HOŘENÍ