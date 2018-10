Začíná druhé kolo klání o Senát!

Již dnes od 14.00 hodin začíná druhé kolo senátních voleb. Volební místnosti budou otevřeny i zítra, a to do druhé hodiny odpolední. Za KSČM se do druhého kola probojovala kandidátka v obvodu č. 74 - Karviná Milada Halíková.

»Ve svém životě jsem poznal řadu politiků, někteří byli dobří, ale ti vynikající se dají spočítat na prstech jedné ruky. Mezi tu absolutní politickou špičku patří havířovská Milada Halíková. S potěšením jsem zaznamenal, že postoupila do druhého kola senátních voleb,« řekl Haló novinám známý sexuolog Radim Uzel. »Přestože mám v Havířově řadu příbuzných, známých a bývalých spolužáků, lituji, že moje současné trvalé bydliště je příliš daleko - v Černošicích u Prahy. Doufám, že nejen všichni moji známí, ale i řada ostatních mne ve volbě Milady Halíkové zastoupí. Nezůstávejte tentokrát doma a hlasujte pro Miladu! Váš hlas bude i za mne,« vyzval Uzel.

Obvod, kde Halíková kandiduje, zahrnuje Havířov, Bohumín, Petřvald, Rychvald a Dolní Lutyni. Hlas budou voliči moci odevzdat dnes od 14.00 do 22.00 večer, a to ve stejné volební místnosti, kde volili v prvním kole. Zítra pak od 8.00 do 14.00. Volební lístky budou k dispozici na místě. Lístek se nijak neupravuje, preferovaný kandidát se pouze vloží do obálky, kterou obdrží volič od členů komise.

