Hlas pro Miladu Halíkovou má smysl

Jako předseda ÚV KSČM si považuji za čest se podělit o zkušenosti, které mám s Miladou Halíkovou, naší kandidátkou do Senátu na Havířovsku.

Jsem přesvědčen, že ti, kteří sledují současnou tuzemskou politiku, vidí, že KSČM ušla dlouhou cestu, a společně jsme dokázali, že umíme pracovat pro lidi a víme, co vás, milí voliči, trápí. Na radnicích větších či menších měst, kam jsme měli tu čest být díky vám zvoleni, později i na úrovni krajských koalic, jsme předvedli kus dobré práce. Naši kandidáti, ať již v rolích zastupitelů, radních či náměstků, dokázali lidem naslouchat a dobře věděli a vědí, co města, kraje či regiony potřebují. Milada Halíková byla a je jednou z těch, na které se mohli vždy občané Havířova, ale i celého kraje spolehnout. Na rozdíl od většiny politických stran neslibujeme nemožné a sliby plníme.

Již nyní mohu zodpovědně prohlásit, že budeme i nadále bojovat proti všemu, co by bylo v rozporu se zájmy občanů. Našimi hlavními prioritami, za které se »rveme« nejen v Poslanecké sněmovně, jsou zvyšování minimální mzdy, valorizace důchodů, zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení či ochrana přírodního bohatství ČR. Pokud jde o cenu bydlení, ta je přímo závislá na naší spolupráci s městy a obcemi a s těmi, kteří dobře znají místní problematiku.

Pokud máme i nadále pokračovat v této skutečně prolidové politice, musíme být vidět i slyšet i v Senátu. Volby do Senátu nejsou, žel, u občanů příliš atraktivní a jen málokdo těmto volbám dává stejnou váhu jako například sněmovním či krajským. Přitom je to velká škoda. Senátor by totiž měl být jakýmsi ombudsmanem svého regionu. Jeho hlas by měl být slyšet. Měl by znát svůj region a problémy, které jeho obyvatele trápí.

Milada Halíková má bohaté zkušenosti nejen z komunální politiky. Byla úspěšnou primátorkou Havířova a svůj region velmi dobře zná. V Poslanecké sněmovně byla respektovanou předsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Díky bohatým zkušenostem je schopna být silnou senátorkou, která bude bojovat za svůj volební obvod. Hlas pro Miladu Halíkovou má smysl. Uvidíte, že bude vždy stát na straně občanů a hájit jejich zájmy.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM