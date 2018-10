S komunisty prý ne…

Andrej Babiš v těchto dnech se nechal opět slyšet, že s komunisty se jeho ANO nesmí spojovat, že jeho cílem je spolupráce s »demokratickými« stranami. Sice jeho vemluva oněm »demokratickým« stranám dostala nejen v Praze, ale i v Brně vážnou trhlinu, což mu zřejmě nic nenapovědělo. Prý - dokonce jsme mohli z jeho úst slyšet z televizní obrazovky, jeho ANO není vůbec levicové. Pak jako by si vzpomněl, že ve vládě je se sociálními demokraty, doplnil, že je tu prý pro všechny. Nikdo to nezkomentoval, ani Hamáček se neohradil. Proč také? Je přece ve vládě a vyzískal na Babišovi víc, než kdy s takovým volebním výsledkem, jaký soc. dem dosáhla, mohl někdy doufat. I to však bylo díky komunistům a jejich přístupu k demokracii, k tomu, že vítěz voleb by konečně měl vládnout a země si mohla oddechnout od nejistoty. Jinak by Hamáček musel s rukama v klíně kdesi za rohem spoléhat na to, až to Fialovo hnutí s ostatními pravicovými stranami nějak udělají, aby Babiš nebyl, a také na »socany« jako »na křoví« se třeba dostalo.

Babišovo neustálé opakování, že KSČM není členem vlády a nemá do toho co mluvit, jen utvrzuje, že za spolupráci s radikální pravicí by dal cokoli. A že ono jeho opakování téhož směruje opravdu tímto směrem, je zřejmé. Pokud by pravice kývla, pak spolupráce s ČSSD by rychle byla zrušena. Takto musí, také díky komunistům, plnit programové cíle, do kterých by ani »nekopl«. Poněkud se v tom liší od postoje prezidenta Zemana, který na přímou otázku ředitele televize Barrandov odpověděl, pokud jde o vliv komunistů, že… ale to už známe.

Andrej Babiš, bývalý prominentní člen KSČ, jinak by za »komunismu« nedosáhl na tak lukrativní post, jaký v Africe měl, se nám občanům České republiky dokonce v Berlíně svěřil, že komunisté měli být, tedy jejich strana, zrušeni už po Listopadu. Tehdy totiž už odložil ad acta svou »rudou knížku« anebo ji rovnou »zahodil do stoupy«. V té době už komunistickou stranu nepotřeboval.

Babišova výzva směrem k pravici se zatím nesetkává s pochopením. Pravicoví lídři nechtějí mít mezi sebou mentora. Stačí si mentorovat sami, popřípadě se spojí a Babiše vyšachují. Jen někde se smíří s tím, že si vládu nad městy a obcemi »poctivě« rozdělí. Ostatně, proč ne, vždyť značná část je z líhně ODS nebo jiných pravicových stran, či léta žila (podnikala) pod jejich ochrannou rukou.

Josef ŠENFELD