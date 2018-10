Rolničky

Nevím jak vy, ale nakupování nepatří k mým oblíbeným činnostem. Dokonce se nezdráhám říci, že je to moje velmi neoblíbená aktivita. Samozřejmě jíst se musí, a to znamená, že i já musím do nějakého supermarketu zabrousit, nehledě na to, že se rád dobře najím anebo si sednu doma k dobrému vínečku. Potud je to ještě v pohodě, ale nakupovat oblečení a podobné věci, to opravdu nemusím a ze srdce to nenávidím. Pokud vím, tak podobnou fobii z nakupování má většina mých kamarádů a kolegů, prostě mužů.

Bohužel, v jednom nejmenovaném obchodním domě, do kterého jsem takto nedobrovolně musel zavítat, jsem objevil první vánoční výzdobu a poněkud s předstihem na mě přišla ona vánoční deprese projevující se zvýšením tlaku a strachem o stav peněženky.

Moje drahá polovička, kterou jsem tak rád doprovázel, byla také jako vyměněná, ovšem u ní to rozhodně bylo právě naopak. Rozzářené oči i úsměv ji prozradil. Rolničky, sobíci a všechna ta havěť, to je její.

Jako bych viděl do její roztomilé hlavinky a tam se ozývalo: Konečně, konečně. Kdyby viděla do té mé, asi by tam bylo: Už zase, už zase.

Musím říci, že ta výzdoba ve mně probudila vzpomínku, kdy jsem byl pověřen převléknutím ložního prádla, při kterém jsem objevil čtyři zabalené dárečky, samozřejmě ve vánočním papíře, což by nebylo až tak zvláštní, jenže je to asi měsíc nazpátek.

Ty rolničky mi znějí pořád v hlavě. Zase budu muset přemýšlet, co manželce dám pod stromeček, zase budu nenápadně vyzvídat, zase pozorovat, na co se dívá do výlohy a zase vyberu něco, co vlastně nechtěla.

Vidím jí to vždy na očích, i když se snaží to zastírat, a i když se snažím sebe lépe vybírat, tak vím, že to zase nevyšlo.

Letos to snad vyjde, a to kvůli rolničkám, které mi zní doteď v uších. Tu melodii opravdu rád nemám, ale jsem rád, že ji slyším dříve. Alespoň budu mít víc času na přemýšlení, aby neztratila tu rolničkovou jiskřičku v očích.

Pavel JÁCHYM