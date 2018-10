Premiéra

Doktor Ox začal řádit!

O uplynulém víkendu se uskutečnila v divadle Hybernia slavnostní předpremiéra a premiéra muzikálové komedie Doktor Ox. Libreto a režie tohoto původního českého muzikálu, který je inspirován povídkou Julese Vernea, je dílem zkušeného scenáristy a režiséra Zdeňka Zelenky, autorem hudby je uznávaný skladatel Jiří Škorpík, texty napsal renomovaný textař Boris Pralovszký, autorkou zcela originálně pojaté choreografie je Ivana Hannichová.

Režisér Zdeněk Zelenka nám ke vzniku muzikálu řekl: »Vytvořil jsem zcela nový, originální, původní příběh, ve kterém jsem nechal milovníka svobody, žen, vína a života vůbec, tedy francouzského mladíka Sebastiana, narazit na mocichtivého psychopata Doktora Oxe, údajně světoobčana a věhlasného vědce, ve skutečnosti ovšem velkého podvodníka a zločince. Tenhle odporný padouch má v životě jediný cíl - prostřednictvím svého vynálezu ovládnout masově myšlení obyvatel, a to nejen v malém městečku Quiquendon, ale postupně v celé Evropě, v celém světě! V místy až velmi napínavém příběhu o zločinném doktoru Oxovi tedy nejde o nic míň než o touhu jedince masově ovládat lidskou mysl. Že vám to v současné době médií přijde docela aktuální? I proto tento muzikál vznikl…«

Jiří Korn v hlavní roli

Diváci předpremiéry měli možnost vidět v titulní roli doktora Oxe excelentního Jiřího Korna, kterému režisér Zdeněk Zelenka psal tuto roli přímo na tělo, a opravdu bylo patrné, že mu role zločinného doktora sedla. Korn dal doktoru Oxovi nádech starého bodrého strýce, kterého si v první fázi představení velice oblíbíte, a proto je pak pro vás těžké spatřit ho na konci příběhu v pravém světle, kdy se projeví jako odporný zločinec. Ano, je to přímo prototyp psychopata, kteří se po staletí snaží ovládat myšlení lidí a hnát je tak buď na válečná jatka, nebo do plynových komor.

S hraním padouchů má Jiří Korn již své zkušenosti: »Thénardier v Bídnících, Ingeneer v Miss Saigon, Horácio v Limonádovém Joeovi, Ghort v Missi, Herodes v Jesus Christ Superstar, Arturo Mendoza v Carmen, Zoser v Aidě, Danglar v Hraběti Monte Christo. Mohl bych dál pokračovat, ale není třeba. Je to celkem snadné. Naučíte se daný text a pak jej musíte reprodukovat tak, aby vám divák uvěřil. Jestli se mi role doktora Oxe povedla, nevím. To se musíte zeptat těch, co představení viděli. Jinak se mi zpívalo a hrálo báječně, ale byl jsem rád, když už byl konec. Jak se říká - konec dobrý, všechno dobré.«

S řadou osobností

Naprosto rovnocenný výkon podal v den premiéry Martin Pošta. Oba pánové jsou již muzikálovými bardy, a ač každý pojal svou roli logicky po svém, nadšeni budete z obou výkonů. Režisér si dal opravdu záležet na tom, aby alternace byly vyrovnané. Skvělý výkon předvedli v roli Sebastiana Petr Ryšavý i Peter Pecha. Roli starostky Elen La Place ztvárnila v předpremiéře Kateřina Brožová, která překvapila jistým zpěvem a komediálním pojetím své role.

Slavnostní premiéru si nenechala ujít spousta známých osobností, mezi nimiž nechyběl předseda vlády Andrej Babiš či slovenský velvyslanec Peter Weiss, z hereckých a pěveckých osobností Jiřina Bohdalová, Petr Kolář, Andrej Hryc, Roman Štolpa, Roman Vojtek, Milan Peroutka, Lucie Černíková, Michal Nesvadba, Dáda Patrasová, Vilém Čok a další.

(mac)

FOTO - archiv Divadla Hybernia