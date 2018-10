10 nejnavštěvovanějších míst v ČR

Je to přesně týden, co jsme vám představili unikátní bludiště. Jedno z nich – zrcadlové na Petříně – rovněž spadá na chvost desítky nejnavštěvovanějších míst v České republiky. Ale my si dnes představíme jiné skvosty, houfně vyhledávané turisty. Asi nepřekvapí, že v čele oficiálního žebříčku, jak jej zveřejňuje CzechTourism, je Pražský hrad. Možná nečekaně se však jeví, že se mezi kulturními památkami zjevují nové objekty typu akvaparků. Proto následující žebříček bude taková všehochuť, ale postavená na skutečných cifrách za minulý rok. Letošek – logicky – teprve čeká na sečtení…

1. Pražský hrad

Jak již bylo nastíněno, pomyslná »zlatá medaile« asi nikoho nepřekvapí. Ano, Pražský hrad je suverénně nejvyhledávanějším místem v ČR a jako jediný tuzemský objekt přesahuje počet dvou milionů návštěvníků ročně (v roce 2017 to bylo 2,3 mil.). Asi netřeba zdůrazňovat, jaké skvosty z minulého století jsou na Hradčanech k vidění. Ale dvě zajímavosti si přece jen neodpustíme. Podle Guinessovy knihy rekordů představuje Pražský hrad se svými rozměry 570 m délky a 130 m šířky největší souvislý hradní komplex na světě. A kuriozitou je rovněž to, že v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit, jež jsme nedávno v naší sobotní příloze představovali, můžete vidět Pražský hrad ze špejlí…

2. Lanová dráha na Petřín

Lanová dráha na Petřín svezla loni 2,06 milionu lidí, což je extrémně vysoké číslo, ale pro všechny, kdo znají letní fronty na Újezdě, i docela pochopitelné. Zájem je obrovský – a problém vystát si nějakou tu minutu očividně není problém. Stavba lanovky byla zahájena v roce 1891. Provoz byl v celém jejím dosavadním vývoji dvakrát přerušen a dráha prošla dvojí velkou rekonstrukcí. Nyní spadá do systému hromadné dopravy v hlavním městě. Nejde ale jen o to, dojet na Petřín. Například ze stanice Nebozízek se naskytne návštěvníkům překrásný pohled na Pražský hrad i na celé hlavní město. Lanová dráha navíc prochází Hladovou zdí, kterou nechal postavil císař a král Karel IV. v letech 1360-1362. Své neobvyklé pojmenování získala na památku toho, že byla nouzovou stavbou umožňující zaměstnat pražské obyvatelstvo.

3. Zoo Praha

Kdo čte pravidelně naše noviny, ví, že o řadě zvířátek, která se narodila či byla pokřtěna v pražské zoologické zahradě. Stejně jako o spoustě novinek, jimiž se to každoročně v Troji jen hemží. Ročně navštíví tuto zoo jeden a půl milionu obyvatel. Aby ne – podle cestovatelského portálu TripAdvisor je aktuálně pátou nejlepší na světě! V předchozích hodnoceních obsadila čtvrté místo (2015) a sedmé místo (2014); v roce 2016 TripAdvisor pořadí nezveřejňoval. Jsou to vesměs zajímavá čísla. Lépe prý je na tom jen Loro Parque ve Španělsku, San Diego Zoo, Chester Zoo ve Velké Británii a Singapore Zoo. Zatímco věhlasné zoologické zahrady v St. Louis, v New Yorku či ve Vídni jsou až za Prahou. Zajímavé…

4. Aquapalace Čestlice

Akvapark nacházející se těsně za hranicemi hlavního města byl dlouhodobě označován na největší ve střední Evropě. Sice ho v tomto směru předběhl Aqualand Moravia v Pasohlávkách, ovšem v návštěvnosti hraje čestlický komplex stále prim. Na své si přijdou dospělí (a to i sami – díky rozsáhlému světu wellness či vynikajícím koktejlům), stejně jako děti. Pro ty jsou připraveny tři paláce, každý s jinou tematikou. Pokud máte rádi adrenalin, doporučujeme především tzv. Palác dobrodružství, který nabízí osm tobogánů dlouhých až 140 m, tři strmé skluzavky a pro ty nejodvážnější Spacebowl. Ale skluzavky jsou i ve vedlejším Paláci pokladů – ty spíše pro menší ratolesti. Myšleno je zkrátka na každý věk dítěte…

5. Aqualand Moravia

A znovu se ponořme do vody! Aqualand Moravia, který nedávno oslavil páté narozeniny, se v roce 2017 stal s přehledem nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Jihomoravském kraji. S více než 700 tisíci návštěvníky je navíc nejpopulárnějším mimopražským návštěvním cílem. Srovnání v daném regionu nemůže být více vypovídající: druhým

nejnavštěvovanějším výletním místem se stal Zámek Lednice, který v souhrnném měření obsadil patnácté místo, brněnské zoo pak patří 28. příčka. Návštěvnost obou těchto míst však v součtu zhruba odpovídá roční návštěvnosti pasohláveckého aquaparku. Tak lákavá je země zábavy obsahující 14 bazénů, 20 toboganů a 24 saun a procedur. Navíc do budoucna se plánuje unikátní tobogan, jaký prý v ČR ještě nebyl. Tak se těšme…!

6. Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov je bez nadsázky památkou světového významu. Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Hřbitov, na kterém se pohřbívalo do roku 1787, se rozkládá na rozloze zhruba 11 000 m2. Nachází se tu asi 12 000 náhrobních kamenů a okolo 40 000 rituálně uložených ostatků. Nejstarší náhrobek, náležící učenci a básníkovi Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439. Hřbitov byl v minulosti několikrát rozšiřován. Přesto jeho plocha nestačila a na místo se navážely další vrstvy zeminy. Předpokládá se, že na hřbitově se nachází několik pohřebních vrstev nad sebou. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev.

7. Zoo Zlín

Nepočítáme-li vodu a vodní radovánky, pak je zlínská zoologická zahrada každoročně nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Moravě. Jde o jedno z nejkrásnějších míst ve Zlínském kraji. Originalitou zoo je členění areálu podle kontinentů. Za jeden den procestujete Afriku, Asii, Austrálii a Jižní Ameriku a seznámíte se s 222 druhy zvířat. Mezi ta nejatraktivnější patří sloni, žirafy, nosorožci, gorily, lachtani, lvi, tygři, tučňáci, papoušci, mravenečníci nebo lamy a řada dalších. Dlouhodobě se návštěvnost zoo pohybuje kolem půl milionu lidí ročně, v roce 2015 poprvé vystoupila nad 600 tisíc. Z toho by měl jistě radost i Tomáš Baťa, který první zoo ve Zlíně založil již v roce 1930…

8. Safari Park Dvůr Králové

Safari park, někdy známý jako přírodní park, je zoo typu komerční turistické atrakce, vypadající spíš jako rezervace v zoologické zahradě. Návštěvníci mohou řídit vlastní vozidla nebo jet ve vozidlech, která poskytuje zařízení pro pozorování volně žijících zvířat. Po celém světě jsou jich již tisíce: v Česku je reprezentuje Dvůr Králové nad Labem, Ostrava a Olomouc. A právě u prvního zmíněného safari parku se zastavíme, a to zcela logicky – loni poprvé pronikl do »top« desítky z hlediska návštěvnosti. Hlavní okruh byl otevřen v roce 1989. Najdeme na něm převážně africké kopytníky jako zebry, antilopy, watusy, pakoně nebo ptáky jako pštrosy, plameňáky nebo pelikány. Okruhem je možné projet jak safaribusem tak vlastním automobilem či zájezdovým autobusem. Safari bylo v roce 2016 prohlášeno za národní kulturní památku, přičemž rok předtím byl navíc otevřen i atraktivní okruh mezi volně vypuštěnými lvy.

9. Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada je s rozlohou 100 hektarů listnatého lesa s rybníky druhou největší v republice. Do elitní desítky pronikla namísto jiného lákadla Ostravy – Landek Parku, který mezi žebříčkovou elitou figuroval ještě v roce 2016. Areál zoo v městské části Stromovka byl veřejnosti poprvé zpřístupněn 1. května 1960. Nejcennějšími chovanými zvířaty jsou vzácné druhy lemurů, například lemuři Sclaterovy nebo lemuři rudobřiší. Ostravská zoo je jedinou zahradou v ČR, která je chová. Mezi populární expozice patří Safari asijských kopytníků, Amazonie nebo Mokřady. Safari bylo slavnostně otevřeno v roce 2014 a má rozlohu téměř šest hektarů.

10. Staroměstská radnice v Praze

V posledním bodě se znovu vydejme do metropole ČR. Staroměstská radnice byla založena roku 1338 jako první v Čechách, a to na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Tvoří ji komplex několika domů přiléhajících ke Staroměstskému náměstí postupně připojovaných do jednoho celku pro potřeby správy Starého Města pražského. Hitem pro každého návštěvníka hlavního města je přirozeně hlavně orloj. Nevidět ho, to je jako navštívit Řím a neprohlédnout si Koloseum. Staroměstský orloj zhotovil roku 1410 Mikuláš z Kadaně a zdokonalil koncem 15. století mistr Hanuš z Růže. Nedávno prošel rekonstrukcí, ale dnes už jej lze obdivovat v plné kráse, jak o tom koneckonců zpívá skupina Kabát v jedné ze svých písní…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – Haló noviny/Jiří ZIKMUND, Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ a archiv