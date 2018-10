Ilustrační FOTO - Pixabay

Začíná nové kolo boje o Okinawu

Koncem září se na japonském ostrově Okinawa konaly volby guvernéra prefektury.

Na ostrově je rozmístěna hlavní základna amerických sil v Japonsku a z tohoto hlediska volby znamenaly začátek nového kola souboje Okinawy s Tokiem o přítomnost Američanů na ostrově. Ve volbách vyhrál Denni Tamaki, 58letý syn amerického otce a japonské matky. Vítězství získal, když dostal 55 procent hlasů, zatímco jeho soupeř Acusi Sakima 43 procent.

Sakima je příznivcem přemístění americké základny Kadena, která je umístěna v hustě osídlené oblasti na klidnější části ostrova na břehu Tichého oceánu. Toto »řešení« se posuzuje už několik let, ale žádný z minulých prefektů Okinawy ho přímo nepotvrdil, někteří ho prostě odsouhlasit odmítli. Japonští prefekti mají právo plné svrchovanosti nad svěřeným územím, změnit jejich verdikty může pouze jen nejvyšší soud země.

Možná se dostane ke slovu, Tamaki se totiž prohlašuje za zapřisáhlého nepřítele americké přítomnosti na ostrově a odchod Američanů bylo také hlavním tématem jeho volební kampaně. Zařadil se tak k většině Okinawanů, kteří by rádi viděli americký odchod.

Násilnosti vojáků

Soužití obou komunit nikdy nebylo jednoduché. Na Okinawě v současnosti funguje 33 amerických vojenských objektů, na nichž slouží 25 000 vojáků a členů pomocného personálu, tedy polovina všech amerických vojáků, kteří v Japonsku slouží a žijí. Tento stav je udržován od konce 2. světové války. Místní obyvatelé si stěžují na hluk, nepřetržitě používané letiště ho vydává ve dne i v noci.

Hlavním problémem však zůstává násilí. Podle místní prokuratury bylo od roku 1972 do konce roku 2016 registrováno 574 násilných činů, které provedli američtí vojáci. Statistika jako násilné činy registruje vraždy, loupeže, těžká ublížení na zdraví a znásilnění. Jinak řečeno jeden takový násilný čin připadá průměrně na jeden měsíc.

Některé z těchto trestných činů se staly mezinárodně známými a vyvolaly silné protesty aktivistů mírového hnutí po celém světě. Takovým případem byla naposledy vražda místní dívky, kterou spáchal Kenneth Franklin, člen americké námořní pěchoty, v době činu už pracoval jako civilní zásobovatel základny. Znásilnil a zavraždil dvacetiletou Rinu Šimaburakovou. Po činu těžce pořezané tělo oběti schoval, bylo nalezeno až za měsíc. V prosinci loňského roku dostal od japonského soudu doživotí.

Otevřený Tamaki

Tamaki se jako jeden z mála japonských politiků nebojí otevřenosti. Říká, že soužití s Američany stálo Japonsko tisíce životů. Nebojí se i říci, že to byli Američané, kdo shodil bomby na Hirošimu a Nagasaki. To je dodnes v zemi vzácné, o útocích se hovoří i píše, ale neuvádí se viník. Dokonce se v japonských učebnicích tvrdí, že bomby byly svrženy bezprostředně po vstupu Sovětského svazu do války proti Japonsku. Jako by ty události měly spojitost.

Japonci jsou konzervativní, u mnohých z nich dost znamená »čistota národa«, ovšem na Okinawě není smíšený původ ničím výjimečným. Za dobu americké přítomnosti se narodily tisíce dětí japonských žen a zaoceánských vojáků. Drtivá většina těchto vztahů neskončila manželstvím, ale urychleným odchodem amerického otce. Velení ho prostě přeřadilo, nejspíš na jeho žádost, a dítě jej nikdy nepoznalo. To je i případ Tamakiho.

Boj bude obtížný

Nicméně nový guvernér Okinawy svého původu využívá. »Jsem z poloviny Američan a mí krajané mi při jednání budou rozumět.« Jenže takové jednání je hodně daleko. Nejprve se musí střetnout s ministerským předsedou Šinzó Abem. Ten se angažoval na straně Acusiho Sakimy tak silně, že japonská média hovoří o porážce Abeho a ne Sakimy. Japonský premiér teď pohrozil, že se obrátí na nejvyšší soud, aby stěhování základny na Okinawě posvětil. Jenže to představuje risk a Tokio se ho dosud neodvážilo. Nikdo neví, jak by soudní řízení dopadlo. Takže Abemu zbývá už jen »nečistá«, ale roky Tokiem používaná metoda, ekonomické vydírání. Okinawa patří k zaostalým regionům Japonska, žije z centrálních dotací, které dostává právě za přítomnost amerických sil.

(jo)