Ilustrační FOTO - Pixabay

Hodně vzácná »větev«

Osmiletá dívka v létě objevila v jezeře na jihu Švédska 1500 let starý meč z předvikingského období. Nález vzbudil velký zájem.

Saga Vaneceková, jež má švédské a americké občanství, objevila meč v jezeře Vidöstern během prázdnin. Původně se stáří meče odhadovalo na 1000 let, pak ale experti a místní muzeum oznámili, že jde o 1500 let starý předmět z předvikingského období. »Každý den se nestává, že v jezeře stoupnete na meč,« uvedl Mikael Nordström z muzea. Sucha ve Švédsku způsobila pokles hladiny jezera Vidöstern v kraji Jönköping. »Cítila jsem něco ve vodě, zvedla jsem to. Mělo to rukojeť a já šla za tátou, abych mu řekla, že to vypadá jako meč,« řekla dívka. Otec Andy Vanecek se domníval, že Saga našla podivně tvarovanou větev. Pak dospěl k závěru, že jde o starověký předmět. Je velmi dobře zachován. Na místě nálezu se ještě našla brož ze 3. století.

(čtk)