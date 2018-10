Ilustrační FOTO - Pixabay

Ankara: Máme důkaz

Turecko má k dispozici audiozáznam, který dokazuje, že saúdskoarabský opoziční novinář Džamál Chášakdží byl na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu zavražděn. Uvedl to americký list The Washington Post, pro nějž Chášakdží psal. Nezvěstný je od své návštěvy konzulátu 2. října.

»Ta nahrávka osvětluje, co se Džamálovi stalo, když vstoupil dovnitř konzulátu (kvůli dokladům pro sňatek s tureckou snoubenkou). Je slyšet jeho hlas a hlasy arabsky hovořících mužů. To, jak byl vyslýchán, mučen a pak zavražděn,« sdělil nejmenovaný zdroj americkému listu. Podle něj Turecko o obsahu nahrávky informovalo americké představitele. Jak byl záznam pořízen, není známo. Turecko od samého začátku vznáší podezření o vraždě, Rijád to ale popírá a dosud trval na tom, že novinář z budovy odešel a konzulát opustil. Saúdská Arábie podle mluvčího tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana požádala, aby se mohla podílet na vyšetřování, na což prý, sdělil mluvčí, Turecko přistoupilo.

Je možný zásadní obrat?

Podle tureckého zdroje serveru Middle East Eye (MEE) se ale nyní Rijád přiklání k názoru, že opozičního novináře unesli členové státních bezpečnostních složek. Pokud Saúdská Arábie přistoupí na tureckou verzi, tedy na to, že na saúdskoarabském konzulátu byl spáchán zločin, bude to znamenat zásadní obrat v dosavadní pozici Rijádu, píše Middle East Eye.

Víme, kam jít

»Víme, kdy byl Džamál zabit, v které místnosti, kam bylo tělo odneseno a kde rozděleno na části. Kdyby tam pustili forenzní skupinu, věděla by přesně, kam jít,« sdělil turecký zdroj serveru. Agentura Reuters s odvoláním na turecký zdroj napsala, že důkazy by mohly poskytnout rovněž údaje z hodinek Apple, které měl novinář na ruce a které byly propojeny s mobilním telefonem, jejž nechal venku. Zařízení monitoruje například srdeční tep a zaznamenává pozici GPS.

(ava, čtk)