KSČM: Do hry je třeba vrátit jesle

Dětské skupiny by mohly dostávat na každé místo pro dítě do čtyř let příspěvek od státu. Zatím se počítá s částkou 7500 Kč měsíčně. Ministerstvo práce tím chce zajistit pokračování této služby i po skončení čerpání dotací z EU. Podle KSČM je záchrana dětských skupin v současnosti nutná, řešení ale vidí v návratu k jeslím.

Dětské skupiny se zatím hradí z evropských peněz. Ministerstvo chce zajistit pokračování služby i po skončení čerpání dotací z EU. Pokud by se podle něj finance v rozpočtu nenašly, mohlo by přes den přijít o péči kolem 14 tisíc dětí. Tolik se jich nyní dělí o zhruba 11 tisíc míst v 830 skupinách a o 500 míst v 69 mikrojeslích. V ČR je školek nedostatek, skupiny mají pomoci problém řešit.

Návrh novely zákona o dětských skupinách, který úřad připravil, počítá s tím, že dětské skupiny by mohly dostávat na každé místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, hledají si práci či studují, příspěvek od státu ve výši 7500 korun měsíčně. Z rozpočtu by se mohly vyplácet i příspěvky na založení nových skupin a mikrojeslí. U skupiny by to mohlo být na zřízení jednoho místa 20 000 korun, u mikrojeslí 15 000 korun. Podle plánů by změny měly platit od roku 2020.

Dítě do jednoho roku v péči rodiny

Komunisté si podle jejich stínové ministryně práce a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové uvědomují současnou situaci, a proto jsou ochotni tuto novelu podpořit. »Jde nám především o to, aby nevznikla avizovaná díra, aby bylo o tyto děti postaráno. Nic to ale nemění na tom, že KSČM nesouhlasí s dětskými skupinami, nepodpořila příslušný zákon, péči o děti mladší tří let vidíme jiným způsobem, a to především v návratu k jeslím,« řekla poslankyně našemu listu. Nadále také podle ní platí názor, který KSČM dlouhodobě zastává, že péče o tak malé děti nemá být v gesci ministerstva práce a sociálních věcí, ale v gesci ministerstva školství a zdravotnictví. »Jsme o tom přesvědčeni a stále jednáme s dotčenými resorty tak, abychom kromě dětských skupin vrátili do hry opět jesle,« potvrdila Aulická. Na základě diskuse ve Sněmovně se podle ní s tímto požadavkem ztotožňují i zástupci dalších stran. »Možnost návratu k jeslím, jako další alternativě pro děti mladší tří let, tam opravdu je,« dodala Aulická.

S čím ale komunisté podle svojí mluvčí zásadně nesouhlasí, je to, aby mikrojesle byly pro děti od 0 do 4 let dítěte. »Minimálně do jednoho roku by dítě mělo být v péči rodiny. Tento trend podporovat nechceme, naopak chceme, aby se zvýšila rodičovská, protože u části rodin je ten finanční propad, když rodič odchází ze zaměstnání na rodičovskou dovolenou, opravdu velký,« uvedla Aulická.

Přísnější podmínky pro fungování skupin

Zařízení by nově měla dodržovat standardy kvality a poskytovat stravování. Na pečovatele by mělo připadnout méně dětí. V mikrojeslích by se jeden člověk mohl starat nejvýš o čtyři děti od narození do čtyř let. Péči by mohl poskytovat i doma. V dětské skupině by mohly být děti od jednoho roku po předškoláky. Nejvýš by jich bylo 24. Dosud stačilo, aby se o ně starali tři lidé. Nově by to měli být čtyři. Na jednoho pečujícího by mělo připadnout nejvýš šest dětí. Zařízení by měla fungovat každý pracovní den aspoň šest hodin. Měla by mít také své stálé prostory.

Resort počítá s tím, že by do dětských skupin mohlo chodit na třicet tisíc dětí a do mikrojeslí tři tisíce. Stát by ročně na příspěvky vydal 2,12 miliardy. Na odvodech a daních by měl ale získat zpět 2,25 miliardy. Třicet milionů by stál informační systém. Vzniknout by měla také nová pracovní místa.

Ani po zpřísnění pravidel by podle Aulické dětské skupiny neměly být jedinou alternativou. »Do hry je potřeba vrátit jesle,« zopakovala poslankyně.

Zákon o dětských skupinách poslanci v roce 2014 prosadili přes veto prezidenta Miloše Zemana.

