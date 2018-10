Generální ředitel ČTK Jiří Majstr a bývalý ředitel Akademie věd Václav Pačes při slavnostním zahájení. FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ

ČTK slavila sto let existence na Žofíně

Sté výročí svého založení si ve čtvrtek večer v pražském paláci Žofín připomněla národní zpravodajská agentura ČTK. Na recepci k oslavě jejího výročí dorazilo na 700 hostů. Po slavnostním úvodu provedla přítomné večerem kultovní skupina M.T.O. Universal, která hrála hit za hitem skoro až do půlnoci.

»ČTK je možná jediná z dosud existujících institucí, která byla založena ve stejný den jako Československá republika. Jsme na to pochopitelně velice hrdí. A je tedy pro nás přirozené připomínat si 100. narozeniny ČTK a Československa společně,« uvedl ve své úvodní řeči generální ředitel České tiskové kanceláře Jiří Majstr, který svá slova okamžitě brilantně překládal i do angličtiny.

Na pódium následně pozval zahraničního hosta, kterým byl Tony Gillies, šéfredaktor australské společnosti Australian Associated Press (AAP) a člen výboru mezinárodní sítě zpravodajských agentur MINDS International, kam patří právě i ČTK. »Když firma funguje deset let, je to známka úspěchu. Když funguje sto let, je to něco neskutečného. Svět se v minulých sto letech nesmírně změnil a s ním i novinářské řemeslo. ČTK dokazuje i nyní, že je stále odhodlaná a houževnatá,« podotkl Gillies.

Toho pak na pódiu vystřídal Václav Pačes, bývalý předseda Akademie věd ČR a vnuk Emila Čermáka, ředitele ČTK v letech 1920-30. »ČTK pracuje na stejných principech už sto let. Na její informace se můžeme spolehnout. Mně osobně moc vyhovují. ČTK udává krátká, strohá fakta, která nekomentuje – to je až na konkrétních denících,« uvedl Pačes a dodal, že díky ČTK se často dozví o objevech, o nichž neměl ani tušení a může s touto informací dále pracovat.

Sedm stovek hostů na závěr oficiální části absolvovalo společné hromadné focení a mohlo se v předsálí kochat videovýstavou z historie České tiskové kanceláře. Ta byla až do začátku 90. let minulého století státní agenturou, od vzniku ČR v roce 1993 je ČTK ze zákona institucí veřejnoprávní. Chová se ale jako běžná obchodní společnost, od státu nepobírá žádné dotace a provoz financuje prodejem zpravodajství. To zahrnuje textové zprávy, fotografie, audio, grafiku, video a nejnověji také živé videopřenosy. Vedle toho je výhradním distributorem agentury AP na českém trhu.

(pk)