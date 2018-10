FOTO - archiv

Progrese u majetkových daní má podporu KSČM

Myšlenka progrese u majetkových daní komunistům není cizí. Návrhy, které to předpokládají, mohou počítat s jejich podporou. Stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš tak reagoval na návrh Pirátů, který počítá se zavedením dvou sazeb daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh Piráti předložili do Sněmovny.

Vedle dosavadní čtyřprocentní chtějí zavést sníženou dvouprocentní sazbu na nemovitosti s cenou do čtyř milionů korun. U nemovitostí nad tuto cenu by nabyvatel zaplatil dvě procenta ze čtyř milionů a čtyři procenta z částky nad tuto cenu.

»Tento návrh změny zákona má za úkol udělat vlastní bydlení více dostupné velké části populace. V době, kdy ČNB zvyšuje úrokovou míru a vytváří přísnější regulace v oblasti hypoték, se jeví možnost snížení daňového zatížení vlastního bydlení jako rozumné řešení,« uvádějí poslanci v důvodové zprávě.

Návrh má podpořit jednotlivce i rodiny, kteří si chtějí pořídit vlastní nemovitost k trvalému bydlení. Piráti poukazují na to, že obdobná legislativa již platí i v několika jiných členských státech EU, jedná se například o Finsko, Řecko, Portugalsko, Velkou Británii, Itálii či Irsko. »Chceme podpořit sílící požadavky mladých i starších generací po vlastním trvalém bydlení,« uvedl předkladatel návrhu pirátský poslanec Tomáš Martínek.

Návrh si zaslouží diskusi

»Historicky kolem daně z nemovitosti existuje dvojí debata. Na jedné straně pravice neustále připomíná, že je to zbytečná zátěž nemovitostí a že ta daň ani pořádně nevydělá sama na sebe, na druhé straně my připomínáme, že daní by měl být zatížený zejména velký majetek a že by se to nemělo týkat malých bytů nebo domečků, zkrátka nemovitostí, které dneska někdo vlastní, přitom může být relativně chudý,« řekl našemu listu Jiří Dolejš. Řešit se to podle něj dá jedině daňovou progresí, což komunisté již zkoušeli, ovšem nenašli pro tuto změnu pochopení u dalších stran. »O pirátském návrhu se určitě dá diskutovat, především ale bude záležet na nastavení, protože to je to nejsložitější, dvě sazby daně znamenají větší agendu, která by také měla určitý dopad, takže právě o nastavení bude potřeba diskutovat. Nicméně myšlenka progrese u majetkových daní, protože jde o druh majetkové daně, nám cizí není,« dodal Dolejš.

Podle nynějšího pirátského návrhu by například u bytu za tři miliony nabyvatel na dani z nabytí platil místo 120 000 korun 60 000 korun. V případě nemovitosti například za šest milionů by platil dvě procenta ze čtyř milionů a čtyři procenta ze zbývajících dvou milionů.

Pro získání nižší sazby však bude muset splnit řadu podmínek - například tu, že nevlastní jinou nemovitost k bydlení a nemá v ní ani alespoň poloviční podíl. Nebude smět vlastnit ani podíl v bytovém družstvu. Kupující také bude muset mít v době podání daňového přiznání a placení daně registrováno trvalé bydliště v dané nemovitosti.

Návrh také upravuje osvobození od daně z nabytí u nových nemovitostí. Piráti ho chtějí zúžit pouze na fyzické osoby, které jsou občanem ČR nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. To má podle nich zabránit obcházení zákona a vyhýbání se dani tím, že firma koupí nemovitost určenou k bydlení a zájemce následně koupí podíl v této firmě.

Snížení vhodnější než zrušení

Piráti tvrdí, že zavedení snížené sazby je vhodnější než úplné zrušení daně z nabytí. »V případě úplného zrušení daně z nabytí nemovitosti, by kromě významného snížení příjmu státního rozpočtu o více než 12 mld. Kč došlo také ke zvýšení spekulativního a investičního kapitálu na nemovitostním trhu, což by z makroekonomického hlediska v dlouhodobém horizontu znamenalo nežádoucí zvýšení cen nemovitostí a tím i snížení dostupnosti vlastního bydlení,« uvádějí předkladatelé. Zrušit tuto daň se ve Sněmovně již dvakrát pokusila ODS, naposledy letos v lednu. Většina poslanců pokaždé návrh zamítla.

Na dani z nabytí nemovitých věcí vybere stát ročně kolem 12 miliard korun. Daň je příjmem státního rozpočtu.

Pirátskou předlohu dostane nejprve k projednání vláda. Spolu se stanoviskem vlády se jí poté budou zabývat poslanci.

(jad)