FOTO - Pixabay

Změna vzdělávání - nová naděje pro absolventy fakult

Vzdělávat lékaře v základních oborech budou moci kromě velkých fakultních i menší okresní nemocnice. Umožňuje to nová vyhláška ministerstva zdravotnictví. Změna reaguje na nedostatek lékařů, jejím cílem je zjednodušit systém jejich vzdělávání.

Vyhláška stanovuje nové podmínky pro vybavení a personální obsazení pro akreditovaná pracoviště, kde lékaři vykonávají praxe. Rovněž stanovuje 19 základních vzdělávacích kmenů pro lékaře, zubaře a farmaceuty. Změnou oproti dřívější úpravě je snížení počtu výkonů, které musí pracoviště provádět, aby mohlo lékaře vzdělávat. »Čelíme dlouhodobému nedostatku lékařů, a proto bylo snahou změnit systém vzdělávání tak, aby byl dostupnější. Tímto krokem dostáváme lékaře blíž pacientům, protože praxe v postgraduálním studiu nebudou probíhat už pouze ve fakultních nemocnicích, ale i v těch okresních,« uvedl předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.

Promarněná novela

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové jde vyhláška správným směrem, i když všechny problémy s nedostatkem lékařů to neřeší. Marková v této souvislosti připomněla, že když byla v minulém volebním období ve Sněmovně projednávána novela zákona o vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů, slibovali si od ní předkladatelé, že sníží počet vzdělávacích oborů a zjednoduší postgraduální vzdělávání lékařů. To mělo přispět k tomu, aby se více lékařů a rychleji dostávalo do praxe a mohli samostatně pracovat. »Následně jsme ale byli svědky pouze nechutného přetahování o to, zda praktické lékařství pro děti a dorost zůstane mezi základními vzdělávacími kmeny. Nestalo se, dětští praktici svůj boj prohráli a o schváleném zákoně se mluvilo jako o promarněné příležitosti,« řekla Marková našemu listu. Nyní vydaná vyhláška podle ní dává naději, že se podařilo konečně dospět ke kompromisu a lékaři budou moci svoji atestaci získávat blíže svým domovským nemocnicím nebo i v ambulancích. »Mohlo by to napomoct k tomu, aby mladí lékaři více zůstávali v regionech a neodcházeli v tak velkém počtu do velkých měst. Sice to neřeší všechny problémy s nedostatkem lékařů, ale je to aspoň začátek,« dodala Marková.

Jistota pro mladé lékaře

Vyhláška také rozšiřuje možnosti praxí v ambulancích u oborů, které mají spíše ambulantní charakter jako oftalmologie nebo dermatovenerologie. Struktura kmenů a praxí je podle ministerstva postavena tak, aby se minimalizovala nutnost stáží mimo domovské pracoviště lékaře. Tam, kde to obor umožní, zajistí takové akreditované pracoviště lékaři vzdělávání v celém oboru.

»Vyhláška je revoluční, protože konečně dává jistotu absolventům lékařských fakult, kteří díky ní budou dopředu znát obsahy vzdělávacích kmenů. To přinese po mnoha letech jasná pravidla do

systému postgraduálního vzdělávání lékařů,« řekl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lékař se musí po ukončení šestiletého oboru všeobecného lékařství ještě dál několik let vzdělávat ve své specializaci. Pak získá atestaci, po které už může léčit samostatně. Česká lékařská komora na svém listopadovém sjezdu o vzdělávání diskutovala. Specializační vzdělávání je podle ní nepřehledné, cesta k atestacím komplikovaná.

V loňském školním roce v ČR studovalo podle statistik ministerstva školství na lékařských fakultách přes 21 000 lidí, lékařů-absolventů bylo přibližně 2500. Mezi studenty bylo asi 3400 samoplátců. Lékařské fakulty přijímají každého desátého až patnáctého zájemce.

Vláda chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit na to chce v příštích 11 letech 6,8 miliardy korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu.

(jad)