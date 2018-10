Druhý Pastrňákův hattrick v NHL

Hokejový útočník David Pastrňák druhým hattrickem v NHL pokořil hranici 100 branek a pomohl Bostonu rozdrtit Detroit 8:2. Havířovský rodák se stal první hvězdou sobotního utkání. Jeho spoluhráč David Krejčí díky dvěma přihrávkám zaokrouhlil počet asistencí na 400. Za poražené Red Wings si premiérovou trefu v soutěži připsal obránce Filip Hronek.

Pastrňák si góly rozložil do všech třetin. Nejprve se prosadil v závěru první části, kdy se ve vlastním obranném pásmu ujal puku, nabral rychlost, prodral se až do útočné třetiny a střelou z levého kruhu do horního růžku branky Jonathana Berniera otevřel skóre zápasu. "Nikdo ke mně nepřijel, tak jsem pokračoval vpřed, jejich obránci mi dali prostor," okomentoval první trefu český útočník.

Druhý zásah, celkově 100. v lize, přidal v přesilové hře z levého kruhu po zakončení bez přípravy a hattrick zkompletoval po přečíslení dvou na jednoho. Pastrňák bodoval počtvrté v řadě a během této série nasbíral devět bodů za sedm branek a dvě nahrávky.

Dvaadvacetiletý Pastrňák milník nijak nepřeceňoval. »Uteklo to rychle a jsem rád, že se mi to podařilo. Bavím se, hokej miluju. Nesoustředím se na to, jestli dám jeden gól nebo tři. Osobní úspěch neřeším. Prostě hraju hokej a užívám si každou minutu na ledě,« řekl.

Pastrňákův přínos pro mužstvo vyzdvihl trenér Bostonu Bruce Cassidy. »Jeho hra se vyvíjejí včetně jeho střely. V minulé sezoně nastřílel spoustu branek ranou z první, ale letos se jí drží ještě víc. Líbí se mi, že se do toho snaží zahrnout i ostatní a že je dobrým spoluhráčem,« prohlásil kanadský kouč.

První hattrick zaznamenal Pastrňák v březnu do sítě Caroliny a potřeboval na něj jen sedm minut a 26 vteřin. Tři branky v jednom utkání se mu povedlo vsítit i Torontu v prvním kole play off. Tehdy k nim připojil i tři asistence.

Pastrňák potřeboval na 100 branek 259 zápasů. Z hráčů, kteří rozjeli zámořskou kariéru za Boston podobně jako Pastrňák, dosáhli na tuto hranici rychleji pouze Barry Pederson (za 187 duelů) a Dit Clapper (247). Odchovanec Havířova je třetí i mezi Čechy po Petru Klímovi (231) a Jaromíru Jágrovi (245). Krejčí dosáhl na 400. asistenci v 774. utkání.

Bruins uspěli ve čtvrtém duelu po sobě, naopak Detroit prohrál i páté utkání v sezoně. Dvacetiletý Hronek se premiérové trefy dočkal zkraje třetí třetiny, kdy v početní výhodě vyslal na Tuukku Raska tvrdý projektil. Jinak se mu ale zápas příliš nevydařil, statistiku plus/minus si pohoršil o tři záporné body. Jeho parťák z obrany Libor Šulák si připsal dva minusové body.

Z gólu se radoval také útočník Dominik Simon, jehož Pittsburgh podlehl Montrealu 3:4 po samostatných nájezdech. V dresu vítězných Canadiens se poprvé v ročníku představil centr Tomáš Plekanec a jediný start mu chybí do toho, aby jako jedenáctý český hokejista dosáhl na metu 1000 utkání v NHL.

Útočník Radek Faksa trefou do prázdné branky zpečetil triumf Dallasu nad Anaheimem 5:3. Ducks vedli už o tři branky, ale Stars v prostředním dějství čtyřmi góly v rozmezí šesti minut a 32 sekund obrátili stav. Tampa Bay jednoznačně přehrála Columbus 8:2, asistencí se na tom podílel Ondřej Palát.

Poprvé v sezoně se od začátku zápasu postavil do branky Calgary David Rittich. Odchovanec Jihlavy dovedl Flames 24 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Colorada. Začátek utkání přitom hostům nevyšel a po necelých třech minutách prohrávali o dva góly. Úvodní gól Avalanche padl dokonce po jedenácti vteřinách hry.

Jakub Voráček nenavázal na pětibodové představení proti Ottawě a s Philadelphií musel strávit domácí porážku 0:1 s Vegas. O úspěchu Golden Knights rozhodl 85 sekund před koncem základní hrací doby centr Cody Eakin. U jeho trefy byl i Tomáš Nosek, ale bez asistence.

Útočník Toronta Auston Matthews se zapsal mezi střelce i v šestém utkání a skóroval už podesáté v sezoně. Jednadvacetiletý Američan se stal teprve pátým hráčem od ročníku 1943/1944, kterému se takový výkon povedl. Před ním se to naposledy podařilo Mariu Lemieuxovi před třiceti lety. Maple Leafs porazili Washington 4:2.

Carolina zdolala Minnesotu 5:4 v prodloužení především díky čtyřem bodům finského útočníka Sebastiana Aha. Martin Nečas za Hurricanes nebodoval a brankář Petr Mrázek zůstal jen na střídačce.

Brankář Petr Mrázek kryl v NHL 23 střel a zneškodnil i akci, kdy se na něho řítili dva protivníci, ale s Carolinou prohrál ve Winnipegu 1:3. Ze tří utkání nedělního programu NHL bodoval z českých hráčů pouze Tomáš Hertl. Pražský rodák asistoval u jednoho gólu San Jose, které podlehlo v New Jersey 2:3.

NY Rangers - Edmonton 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 13. Zibanejad - 15. Nugent-Hopkins, 47. McDavid. Střely na branku: 24:27. Diváci: 17.085. Hvězdy utkání: 1. McDavid, 2. Talbot (oba Edmonton), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Philadelphia - Vegas 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 59. Eakin. Střely na branku: 26:21. Diváci: 19.067. Hvězdy utkání: 1. Eakin, 2. Fleury (oba Vegas), 3. Elliott (Philadelphia).

Ottawa - Los Angeles 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky: 12. a 52. Wideman, 7. Tierney, 17. Stone, 31. White - 36. Lewis. Střely na branku: 22:37. Diváci: 15.355. Hvězdy utkání: 1. Anderson, 2. Wideman, 3. Chabot (všichni Ottawa).

Minnesota - Carolina 4:5 v prodl. (1:1, 0:1, 3:2 - 0:1)

Branky: 17. Coyle, 42. Spurgeon, 46. Zucker, 56. Mikael Granlund - 50. a 63. Sebastian Aho, 9. J. Staal, 36. Pesce, 59. J. Williams. Střely na branku: 23:57. Diváci: 18.715. Hvězdy utkání: 1. Dubnyk, 2. Spurgeon (oba Minnesota), 3. Sebastian Aho (Carolina).

Boston - Detroit 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)

Branky: 20., 37. a 43. Pastrňák, 32. a 56. DeBrusk (na obě Krejčí), 25. McAvoy, 51. Bjork, 60. Kuraly - 41. Hronek, 49. D. Larkin. Střely na branku: 39:34. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Pastrňák, 2. Bergeron, 3. DeBrusk (všichni Boston).

Montreal - Pittsburgh 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 21. a 29. Tatar, 28. Gallagher, rozhodující sam. nájezd Byron - 4. Simon, 16. Letang, 32. Kessel. Střely na branku: 40:28. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Tatar (Montreal), 2. Letang (Pittsburgh), 3. Gallagher (Montreal).

Florida - Vancouver 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky: 33. Huberdeau, 38. Trocheck - 35. Elias Pettersson, 39. Roussel, 47. Horvat. Střely na branku: 26:30. Diváci: 11.953. Hvězdy utkání: 1. Horvat (Vancouver), 2. Trocheck (Florida), 3. Roussel (Vancouver).

Washington - Toronto 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 1. Stephenson, 25. Kuzněcov - 24. K. Kapanen, 39. P. Lindholm, 47. Leivo, 59. Matthews. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Matthews (Toronto), 2. Kuzněcov (Washington), 3. Andersen (Toronto).

Nashville - NY Islanders 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Branky: 17. a 60. F. Forsberg, 16. Järnkrok, 20. Arvidsson, 45. Turris - 27. B. Nelson, 33. Ladd. Střely na branku: 29:22. Diváci: 17.208. Hvězdy utkání: 1. Arvidsson, 2. F. Forsberg, 3. R. Johansen (všichni Nashville).

Dallas - Anaheim 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Branky: 32. Radulov, 34. C. Carrick, 35. Jamie Benn, 38. Klingberg, 59. Faksa - 10. Silfverberg, 14. Kiefer Sherwood, 29. Henrique. Střely na branku: 51:25. Diváci: 18.532. Hvězdy utkání: 1. Radulov, 2. Klingberg, 3. Seguin (všichni Dallas).

Tampa Bay - Columbus 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Branky: 40. a 42. B. Point, 2. Hedman, 12. C. Paquette, 19. Gourde, 48. Killorn, 54. Kučerov (Palát), 60. J.T. Miller - 29. Josh Anderson, 36. Bjorkstrand. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. B. Point, 2. Gourde, 3. J.T. Miller (všichni Tampa Bay).

Chicago - St. Louis 4:3 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 54. a 65. DeBrincat, 12. Anisimov, 17. P. Kane - 33. a 45. B. Schenn, 42. D. Perron. Střely na branku: 50:38. Diváci: 21.634. Hvězdy utkání: 1. DeBrincat (Chicago), 2. B. Schenn (St. Louis), 3. P. Kane (Chicago).

Arizona - Buffalo 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Dahlin, 19. Sheary, 57. J. Skinner. Střely na branku: 36:23. Diváci: 15.304. Hvězdy utkání: 1. Ullmark, 2. Dahlin, 3. Sheary (všichni Buffalo).

Colorado - Calgary 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 1. MacKinnon, 3. Compher - 31. Bennett, 59. E. Lindholm, 61. J. Gaudreau. Střely na branku: 26:41. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 60:40 minut, inkasoval dvakrát z 26 střel a měl úspěšnost zákroků 92,3 procenta. Diváci: 17.334. Hvězdy utkání: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Varlamov (Colorado), 3. E. Lindholm (Calgary).

New Jersey - San Jose 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky: 28. a 41. Palmieri, 44. Dea - 24. Pavelski, 36. Meier (Hertl). Střely na branku: 36:39. Diváci: 13.809. Hvězdy utkání: 1. Palmieri, 2. Dea, 3. Hall (všichni New Jersey).

St. Louis - Anaheim 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky: 32. Steen, 36. Bozak - 19. Silfverberg, 48. Street, 55. Cogliano. Střely na branku: 31:31. Diváci: 16.562. Hvězdy zápasu: 1. Cogliano (Anaheim), 2. Steen, 3. Tarasenko (oba St. Louis).

Winnipeg - Carolina 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Branky: 45. Laine, 58. Little, 60. Connor - 48. Ferland. Střely na branku: 26:43. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 58:02 minuty, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procenta. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Morrissey, 3. Little (všichni Winnipeg).

(red)