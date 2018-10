NATO do Albánie

V prostorách vysloužilé letecké základny v albánském městě Kucova vznikne nová letecká základna NATO. Agentuře Reuters to v pátek řekla albánská ministryně obrany Olta Xhackaová.

NATO podle ní utratí v počátečních fázích na její opravu více než 50 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). Bývalá letecká základna v tomto středoalbánském městečku dříve sloužila jako útočiště 224 stíhacích letounů MiG sovětské a čínské výroby. Stíhačky byly však v roce 2005 vyřazeny a na albánský vzdušný prostor od roku 2009 dohlíží sousední Itálie a Řecko.

»Základna je první stopou NATO na západním Balkáně, neboť přemění (město) Kucova na první leteckou základnu NATO v regionu,« uvedla Xhackaová. Dodala podle ČTK mj. to, že region tak nyní vstoupil do nezvratného procesu integrace do NATO.

Nová základna bude útočnému vojenskému paktu NATO sloužit pro zajištění logistiky, vojenské tréninky a pro uložení zásob.

(rj)