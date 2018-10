Labouristé brexit naslepo nepodpoří

Britští labouristé nepodpoří v parlamentu dohodu o vystoupení z Evropské unie, která by v zásadě představovala »most do prázdna«. V rozhovoru v televizi BBC to včera řekla stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová.

Dále tak zvýšila tlak na premiérku Theresu Mayovou poté, co exministr pro brexit David Davis vyzval členy kabinetu k odporu proti aktuálnímu premiérčinu plánu pro odchod z EU. »Nepodpoříme brexit naslepo,« řekla Thornberryová, podle níž vláda s ohledem na dohodu o rozluce postaví parlament před absurdní volbu. Komentovala tak skutečnost, že britští poslanci budou při hlasování o dohodě nejspíše vybírat mezi dohodou, která bude pro mnohé z nich neuspokojivá, a smluvně neošetřeným vypadnutím z EU. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové už je taktika vlády zřejmá. Půjde o volbu mezi chaosem a pragmaticky vypadající dohodou, napsala novinářka, přičemž použila slova nejmenované vysoce postavené osoby.

Mayová přišla s blábolem

Thornberryová zopakovala dřívější prohlášení svých stranických kolegů, že labouristé podpoří dohodu, která obstojí v »šesti zkouškách« stanovených stranou už minulý rok. »Upřímně, pokud se (Mayová) vrátí s něčím, co je prostě blábol, který upečou v Bruselu, a co nebude splňovat naše zkoušky, nebudeme pro to hlasovat... Nejsme hloupí,« citovala ji podle ČTK agentura Reuters.

(rj)