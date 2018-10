Ilustrační FOTO - Pixabay

Izrael dál ničí naděje na mír

Izraelská vláda v neděli schválila 22 milionů šekelů (135 milionů korun) na rozšíření (nelegální) židovské osady v palestinském Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Informoval o tom izraelský list Haarec.

V osadě vznikne 31 nových bytových jednotek, dvě školky, jesle a veřejný park. Problém je, že je na palestinském území a vznikla proti vůli Palestinců. »Nová židovská osada v Hebronu vznikne poprvé za posledních dvacet let!« napsal na Twitteru v reakci na rozhodnutí kabinetu natěšeně izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman. V tweetu Lieberman premiérovi a svým kolegům z vlády za souhlas cynicky poděkoval.

Nová osadní čtvrť vznikne na místě někdejší izraelské vojenské základny, která v místech stála od 80. let minulého století. Stavbu sice již dříve potvrdila izraelská civilní správa pro Západní břeh, ale až nedělní rozhodnutí vlády znamená, že se s pracemi může začít.

Deník Haarec poznamenal, že stavět se bude na území, které patří židovským majitelům. Podle izraelské neziskové organizace Peace Now tomu tak ale není a půda, na které mají být byty vybudovány, legálně náleží palestinským úřadům v Hebronu.

V Hebronu nyní žije na 500 (nelegálních) osadníků ve čtyřech přísně střežených oblastech obklopených více než 100 000 Palestinci, uvedl izraelský deník The Times of Israel. Hebron je pro Židy hned po Jeruzalému druhým nejvýznamnějším místem. Nachází se tam hrobka proroků, která je ale významným místem i pro muslimy a křesťany. Podle tradice jsou tam pohřbeni starozákonní proroci Abrahám, Izák a Jákob a jejich ženy Sára, Rebeka a Lea.

Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967. Tato území mají spolu s Pásmem Gazy tvořit budoucí palestinský stát, o jehož vznik Palestinci dlouhodobě usilují. Oblast je podle ČTK v současnosti (nelegálním) domovem asi 600 000 izraelských Židů a více než 2,6 milionu Palestinců.

Osadníci zabili Palestinku

Izraelská policie mezitím vyšetřuje smrt Palestinky, která přišla o život právě na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle jejího manžela ji zabili izraelští nelegální osadníci, kteří jejich auto zasypali kameny. I palestinský prezident Mahmúd Abbás z činu obvinil židovské osadníky.

Incident se stal v noci na sobotu, když žena s manželem a dvěma dětmi jela autem domů do vesnice nedaleko Nábulusu. Na vůz ale zaútočila kameny skupina lidí, která rozbila čelní sklo. Jeden z kamenů zasáhl ženu do hlavy a způsobil jí vážné zranění, kterému podlehla. Podle lékaře z palestinské nemocnice byla 48letá matka osmi dětí mrtvá již při příjezdu do nemocnice.

Agentura AP poznamenala, že v oblasti je několik ultraortodoxních židovských osad.

Lieberman chce zase válčit

Válečný štváč Lieberman ale neřeší ani tak Západní břeh, jako hlavně Gazu. A aktuálně pohrozil »vojenskou operací« palestinskému radikálnímu hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy. Informovala o tom agentura DPA. Situace na hranicích Gazy a Izraele je totiž již několik měsíců vyhrocená kvůli legitimním palestinským protestům, při kterých izraelští vojáci zastřelili přes 200 civilistů. »Dostali jsme se do bodu, kdy musíme Hamásu zasadit co nejtvrdší úder,« potvrdil, jak už zase touží po krvi, Lieberman v rozhovoru se zpravodajským portálem ynet. Rozhodnutí o vojenské akci je skandálně v kompetenci okupanta - tj. izraelské vlády.

Palestinci v Gaze od konce března a většinou v pátek protestují proti blokádě a za možnost vrátit se na území, která byla kdysi domovem jejich předků. Tento týden při páteční demonstraci zastřelili vojáci sedm Palestinců a zranili jich na 140! Podle izraelské armády se na demonstraci sešlo asi 15 000 Palestinců, kteří házeli na vojáky nejen kamení, ale i zápalné lahve a údajně nově i výbušná zařízení. Izraelští vojáci na demonstranty stříleli ostré náboje.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás země vklíněný mezi Izrael a Egypt. Životní podmínky většiny obyvatel okupovaného území, které připomíná novodobý koncentrák, jsou logicky neradostné. Nezaměstnanost převyšuje 40 %, voda z vodovodu se nedá pít a elektřina funguje pouze několik hodin denně. Nemocnice trpí neustálým nedostatkem zdravotnického materiálu, dovoz i vývoz zboží je omezen a některé části území stále čekají na obnovu po poslední zdejší krvavé válce okupantů z Tel Avivu z roku 2014.

(rj)