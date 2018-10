Zakázek přibývá, nabídkové ceny rostou

Veřejní investoři v České republice zadali do konce září stavebním firmám 4441 zakázek za 151,3 miliardy korun. Jejich hodnota meziročně vzrostla o 53,8 procenta, počet stoupl o 12,5 %. Hodnota nově vypsaných zakázek pak vzrostla zhruba o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů společnosti IS.

Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby do konce září meziročně vzrostla o dvě třetiny na 43,9 mld. Kč. Na inženýrské stavby, tvořené hlavně dopravní infrastrukturou, se hodnota zakázek zvýšila o 52 % na 107,4 mld. Kč. Zhruba polovina zadaných zakázek byla spolufinancovaná z evropských dotací. Průměrná velikost zakázky činila 34,1 milionu Kč, meziročně o 37 % více.

Miliardu korun překročilo od začátku roku 16 zakázek, v září přibyly dvě. Největší byla modernizace trati Sudoměřice - Votice za 5,3 mld. Kč. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ji zadala firmě OHL ŽS. Druhou největší zakázkou byla optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař - Praha hlavní nádraží za 4,22 mld. Kč. SŽDC ji zadala sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Třetí byla stavba úseku dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem za 3,91 mld. Kč. Tuto zakázku zadalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky stavební.

Loni veřejná správa zadala 14 miliardových zakázek za 21,5 mld. Kč. Letošních 16 zakázek má hodnotu 35,9 mld. Kč.

Největší objem zakázek zadaných do konce září patřil Metrostavu, který získal zakázky za 4,5 mld. Kč. U dalších tendrů za 18,5 mld. Kč bude mít společnost podíl díky účasti ve sdružení s jinými firmami.

»Hodnota zadaných zakázek roste i v důsledku růstu nabídkových cen. Ceny v soutěžích dosáhly do konce září v průměru 97,2 % úrovně cen předpokládaných. U zakázek na pozemní stavby je již převýšily v průměru o 1,9 %, u zakázek na inženýrské stavby byly o 5,7 % nižší,« uvedl analytik stavebního trhu společnosti IS Ivan Vrhel. Za celý loňský rok byla cena zadaných zakázek proti rozpočtu projektantů nižší o 18 %.

Největším zadavatelem bylo v prvních devíti měsících ŘSD, které zadalo 398 zakázek za 28,4 mld. Kč.

Hodnota nově vypsaných zakázek do konce září meziročně vzrostla o 24,1 % na 101,6 mld. Kč. Objem zakázek v pozemním stavitelství meziročně vzrostl o 73 %, v inženýrském stavitelství o osm procent.

»Rostoucí stavební poptávka v soukromém sektoru se začíná negativně projevovat poklesem zájmu stavebních společností o vypisované stavební zakázky zejména v pozemním stavitelství, které vede k rušení vypsaných zadávacích řízení. To se může stát limitujícím faktorem realizace stavebních investic veřejného sektoru zejména v pozemním stavitelství,« doplnil Vrhel.

Veřejné zakázky měly v roce 2017 na celkových tržbách stavebních firem podle Českého statistického úřadu 32,6 %, což bylo nejméně od roku 1996. Naopak nejvíce to bylo v roce 2002 (55,1 %).

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Jiří ZIKMUND