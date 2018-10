Neukojené ambice aneb Soudnost je dřina

Nedávno jsem dostala dotaz na téma tzv. platformy Restart v rámci KSČM, která údajně hodlá oslovit okresní výbory, aby se připojily k její žádosti o svolání mimořádného volebního sjezdu strany, a také na to, zda byla podpora Babišovy vlády ze strany KSČM dobrým krokem.

Co dodat? Především nevím, co má být platforma Restart v rámci KSČM. Není to nic oficiálního a je zcela jedno, jak se sama pátá kolona nazývá. Členská základna okresu Liberec podobné poškozování KSČM odmítá a rozhodně se nebudeme rozvracečských aktivit zájmové lobby účastnit, zvláště pokud to je povyk jednotlivců tzv. ze záhrobí, od milovníků Stalinovy éry. Náš přístup k těmto škodícím aktivitám je dlouhodobě znám, a proto nejsme ani těmito samozvanci oslovováni. Jsme demokratickou stranou a k tomu máme i strukturu, jejímž prostřednictvím řešíme vnitrostranické věci. Své připomínky a představy mají možnost řešit jednotliví členové zcela běžně. Většina členské základny toto respektuje a nemá potřebu prát špinavé prádlo na veřejnosti. Zneužívání médií k řešení kádrové politiky strany považuji od těchto jednotlivců za velmi nekorektní. Pokud mají tolik výhrad a za formy a metody práce zvolili »cochcárnu« místo stanov, tak nerozumím tomu, proč v KSČM setrvávají. Nejprve by si měl každý zamést před svým prahem, ale této koloně patrně chybí vlastní smeták.

A připomínám, že KSČM je celostátně v pořadí šestá, v Jihočeském kraji čtvrtá a Českých Budějovicích – tedy bydlišti V. Filipa – třetí s tím, že preferenčními hlasy přeskákal na místo první. Jak jsou na tom tito kritici? Exmístopředseda a neúspěšný kandidát na předsedu ÚV KSČM J. Skála pro jistotu rezignoval na dvě místa do dvou volebních obvodů do Senátu v Praze. Ze skromnosti to asi nebylo… A v tom je ten rozdíl mezi současným předsedou V. Filipem a jeho spolustraníkem J. Skálou. Jeden koná a druhý jen a jen kritizuje a rozeštvává vlastní stranu.

Okresní organizace Liberec je toho názoru, že je nezbytné nejprve udělat podrobnou analýzu včetně návrhů na opatření, tedy stanovit demokraticky minimálně kroky A, B i C. A právě to B a C v diktátu této skvadry postrádám. Teoretizování bez skutečného vnímání vnitřních a vnějších podmínek a bez tzv. »Leninova tanga«, když se za klasiky schovávají, je k ničemu.

Vedení strany bylo demokraticky zvoleno na nedávném sjezdu, čekají nás dvě konference. Zde je parketa k řešení obsahových i vnitrostranických otázek.

A podpora vzniku Babišovy vlády? To bylo menší zlo. Podařilo se tak odvrátit vládu pravice a prosadit našich sedm bodů z programu KSČM.

V neposlední řadě i možnost dořešit poslední zbytky lumpáren pravice a jednotlivců, neboť v řadě případů již dochází k jejich promlčitelnosti.

Dana LYSÁKOVÁ, předsedkyně OV KSČM Liberec