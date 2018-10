Kdo má vinu?

Diskuse o tom, kdo zavinil propad KSČM v posledních volbách, už unavují. Odpověď je jediná: Na vině jsme všichni, ale jistě každý svým dílem. Poslední dvojité volby byly beze sporu pod vlivem i celostátní politiky, i když bych ani to nepřeceňovala. Všechny strany, které napomohly či napomáhají Andreji Babišovi k tomu, aby jeho vláda vůbec vznikla, uspěly hůře, než se předpokládalo. Jistě si proto musíme dát otázku, zda naše podpora Babiše nám nezpůsobila spíše problémy. Osobně však nejsem přesvědčena, že bychom bývali měli zvolit jiný postup, než se zvolil. Lze pochopitelně vyčítat vedení naší strany, ale nejen jemu, počáteční nejasnosti kolem migrantů, to, že celostátní body našeho programu zveřejnilo brzy a dalo tak možnost dalším politickým stranám, které na nich pak postavily svou propagandu a ukradly nám téma, atd.

Neviňme však vedení strany za to, za co nemůže. To hlavní, pokud jde o volby, zůstalo totiž na krajích a okresech. Tady se vybírali kandidáti, tady se konkretizovaly nebo dokonce vytvářely volební programy. A to nejen do místních zastupitelstev, ale i do jedné třetiny Senátu. A zvláště tady se musím zastavit. Ruku na srdce: vybrali jsme vždy takové kandidáty, kteří by byli pro voliče přitažliví? Anebo byli jen ochotni kandidaturu ochotně přijmout či šlo o zasloužilé soudruhy? Možná, že bychom v době zvýšeného antikomunismu ani při jiném výběru neuspěli, ale jak ukazuje příklad Milady Halíkové, obecně v místě známé kandidátky, myslím, že bychom se dokázali zřejmě lépe prosadit.

V našem okrese ve dvou vedle sebe stojících městech jsme dosud měli po dvou zastupitelích. V současné době máme po jednom. Přitom jsme přípravě voleb věnovali nemálo času, energie a svých peněz. Pomoc okresního výboru byla minimální. Jako by o volby tady nebyl zájem. Ověřovala jsem si situaci v několika jiných městech. Byla podobná. Nedivím se tomu, mnozí předsedové a další funkcionáři si zvykli na klidný život. Jistě jim lze děkovat za minulou práci, ale ta současná potřebuje lidi jiného nasazení. Na to už mnozí z nich nestačí. Myslím, nechceme-li se dále propadat, že musíme najít nové mladé lidi, jiné přístupy a vzdát se třeba okresního způsobu řízení činnosti strany. Okresy začínají být za současné situace spíše zbytečné. Pokládám navíc za naprosto nesprávné, když členy ústředního výboru se stávají předsedové OV, kteří pak rozhodují často sami o sobě a svých úkolech a mnohdy právě oni tvoří program strany, který pak - jimi samými schválený - také sami, tedy jeho plnění, kontrolují. Je třeba skutečně dát příležitost, aby nás zastupovala na volitelných místech ne stále stejná jména, ale kromě obecně známých představitelů zvláště mladí lidé, protože právě pro ně vytváříme budoucnost. Zasloužilým soudruhům je třeba poděkovat, ale nastoupit novou cestu. A to především v okresech a krajích. Zároveň přestat s pseudorevolučností a bolestínstvím. Jinak se propadneme do nenávratna. Jde nám přece o stranu, a ne o ambice kohokoli.

Táňa JIROUSOVÁ, zastupitelka města Veselí nad Lužnicí a bývalá poslankyně (KSČM)