Dělá se to pro nás

Je to správné rozhodnutí. Vítám ho. Kdo by ho ostatně nevítal? Předpokládám, že i úspěšné politické strany, jako je ODS, Piráti a »Starostové«, za potlesku KDU-ČSL a TOP 09 zvednou děkovně ruce. Neřekl jsem, oč jde? Chyba. Naše mosty jsou mnohde narušeny. Bourají se, rekonstruují. Prý kvůli bezpečnosti lidí. Ale opravdu jenom kvůli nějakým civilistům, a to ještě českým? Ty staré, nemyslím všelijaké ty lávky mezi částmi měst, ale opravdové pevné mosty přes Labe, Vltavu, Odru, Ohři, Moravu či… atd., atd. byly stavěny na tanky – konečně jsem to prozradil – vážící kolem čtyřiceti či méně tun. Na žádná těžká a skutečně bojová vozidla. Ta »téčka«, která známe už od války, byly k ničemu. Snad pro bitvy druhé světové války, pro obranu, ale v moderním válečné vřavě by se už nemohla uplatnit. Proto je třeba udělat všechno a přestavět české mosty. Musí po nich bezpečně projet německé leopardy a americké abramsy, které váží kolem šedesáti tun. Pokud by po mostech nepřejely, pak kdo by nás vlastně bránil, kdyby nás napadli Rusové, Číňané, Íránci, Venezuelci, Kubánci či třeba příslušníci Hizballáhu? No řekněte? Kdo? Když německé a americké tanky by se zasekly před prvním českým mostem?

Po této zprávě, zveřejněné před několika dny, jsem pochopil, proč vlastně najednou je taková péče o naše mosty. Ví to i supergenerál Pavel, který to tu u nás dobře zná. Aby tedy naši milí obránci naší vlasti mohli bez nebezpečí odrazit ruské, čínské, íránské, venezuelské, kubánské a třeba hizballáhovské tanky a jejich lehká vozidla, musí být naše mosty zpevněny, nebo třeba postaveny znovu. Pak teprve budeme moci klidně spát, budou nás totiž chránit německé leopardy a americké abramsy. Ta naše obrněná vozidla typu pandur či Tatry z Kopřivnice jsou k ničemu. Mohou sloužit tak na misích v Afghánistánu či vozit kámen (Tatry) na zmíněné mostní rekonstrukce.

Že nejsou peníze na tak velký cíl? Ale nebojte se. Peníze se najdou, i kdyby mnohé z volebních závazků, se nenaplnily, i když by šlo o důchody, mzdy učitelů či operace pro potřebné. A vše by se zdůvodnilo bezpečností našich chodců, cyklistů a majitelů škodovek, hundayí, peugeotů či dalších osobních vozů, bílých u bohatších a starších či barevnějších u socek. A my, chodci, řidiči velocipedů, elektrokoloběžek a osobních aut všech značek, bychom to dozajista pochopili. Dělá se to přece všechno pro nás, pro všechny, i když vlastně pro ty leopardy a abramsy, které nás přijedou hájit, především.

Jaroslav KOJZAR