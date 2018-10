Ilustrační FOTO - Pixabay

Přejezdy máme nejnebezpečnější v Evropě

Česká republika se počtem nehod na železničních přejezdech řadí k nejhorším zemím v Evropě, počtem usmrcených na přejezdech je vůbec nejhorší.

Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Zjistil, že nehod na přejezdech v letech 2013 až 2017 neubylo, i když bylo na zvýšení jejich bezpečnosti v tomto období vydáno přes 2,6 miliardy korun. Z prověrky NKÚ vyplývá, že v roce 2013 se stalo na železničních přejezdech 165 nehod, loni 159, obdobné počty nehod byly zaznamenány i v letech mezi tím, přičemž v průměru při nich zemřelo 35 lidí ročně. »Na milion obyvatel tak připadaly v České republice tři úmrtí na železničních přejezdech. Pro srovnání: v Polsku na stejný počet obyvatel připadalo 1,4 úmrtí, v Bulharsku 0,5 a v Německu 0,4 úmrtí,« uvedli kontroloři.

NKÚ se zaměřil mimo jiné na to, jak byly za peníze, které ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury přidělily Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), přejezdy zmodernizovány a zrekonstruovány, což mělo snížit počet nehod. Z více než 2,6 miliardy korun, které SŽDC dostala na zajištění bezpečnosti přejezdů, bylo přes 900 milionů korun z Evropské unie.

Podle zjištění NKÚ ministerstvo ani SŽDC ale nezpracovaly žádný materiál, ve kterém by komplexně řešily nejrizikovější přejezdy, stanovily časový harmonogram jejich odstraňování a definovaly potřebné peníze. SŽDC v roce 2016 aspoň vytvořila materiál, ve kterém posuzovala zhruba třetinu z 340 přejezdů na železničních koridorech, z nich vybrala 24 nejrizikovějších přejezdů, jejichž řešení se v době kontroly připravovalo.

Zbytečné riskování

Podle místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květy Matušovské (KSČM) by se na základě zprávy NKÚ dalo usuzovat, že SŽDC ani MD nekoná. Nesmí se ale podle ní zapomínat na to, že na MD je zřízena Centrální komise, která musí všechny změny schválit. »V posledních letech jsme zaznamenali spousty zpráv, které se týkaly právě nehod na železničních přejezdech. Nehod, kdy jsme všichni zaznamenali zbytečné riskování ze strany účastníků silničního provozu. Evropská agentura pro železnici uvádí, že 98 % nehod na železničních přejezdech je chybou na straně účastníků silničního provozu,« řekla našemu listu. Dodala, že i když bylo za posledních 10 let zrušeno na 500 železničních přejezdů, přesto je jejich počet v ČR na 100 km železniční tratě o 75 % vyšší, než je průměr v EU. Mnohé z nich jsou navíc bizarního charakteru uprostřed polí a luk, dodala. I když mimoúrovňové křížení vyjde cca na 100 milionů Kč, jde podle poslankyně o sice nejdražší, ale nejjistější způsob, jak zabránit střetům.

Místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květa Matušovská.

Matušovská připomněla, že SŽDC zvýšila za poslední léta počet míst, kde je nově nainstalováno zabezpečovací zařízení se světelnou signalizací a závorami. Nově také zkouší sekvenční sklápění závorových břeven, díky čemuž mohou řidiči snáze odjet. Ve zkušebním provozu je také laserový detektor překážek, který v případě zaznamenání překážky na železničním přejezdu zastaví vlak.

»Prioritně by se mělo řešit mimoúrovňové křížení na všech koridorech. Byla bych ale ráda, abychom se nejdříve zamysleli jako účastníci silničního provozu nad tím, proč zbytečně riskujeme životy jak naše, tak cestujících. Zároveň chci ubezpečit, že se při nejbližší schůzce s ministrem dopravy a ředitelem SŽDC zeptám na to, jestli nějakou analýzu opravdu tvoří,« slíbila Matušovská.

MD: Analýza existuje

Proti závěru NKÚ se ohradilo ministerstvo dopravy. Uvedlo, že v roce 2008 předložilo vládě analýzu rizik v bezpečnosti železničního provozu s důrazem na mimořádné události na přejezdech. Financování akcí, které vedly k zajištění bezpečnosti železničního provozu, bylo v té době v harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013 a v roce 2016 pak byla zpracována analýza zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na koridorech. »V rámci této analýzy bylo prověřeno 109 stávajících železničních přejezdů (s předpokládanými investičními náklady ve výši 7382,9 mil. Kč), ze kterých bylo vyhodnoceno 24 přejezdů jako prioritních k přednostnímu řešení (s investičními náklady ve výši 1872,4 mil. Kč),« sdělilo MD.

(jad)