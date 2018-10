Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

AI se brání Orbánovi, pozitivní Paříž

Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) se kvůli maďarským zákonům namířeným proti nevládním organizacím, které pomáhají migrantům a žadatelům o azyl, obrátila na tamní ústavní soud. Opatření je hrozbou pro svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, uvedla organizace ve svém prohlášení.

Soubor zákonů přezdívaný Stop Soros a s nimi související dodatek k ústavě byl schválen letos v červnu. Nová pravidla mj. zakazují jakoukoli pomoc ze strany vnitrostátních, mezinárodních i nevládních organizací lidem, kteří žádají v zemi o azyl nebo povolení k pobytu. Kromě toho byla zavedena zvláštní 25% daň na organizace, které podporují migraci. »Maďarští činitelé neustále zastrašují ty, kteří odporují jejich xenofobní politice. Tento zákon posune zastrašovací kampaň o krok dál tím, že kriminalizuje jejich zákonnou práci, při níž chrání migranty, žadatele o azyl a uprchlíky,« uvedla šéfka evropské pobočky AI Clare Algarová.

Podle stížnosti, kterou AI předala maďarskému ústavnímu soudu, zákon úmyslně používá neurčité a dvojznačné pojmy, což dává tamním činitelům velký prostor pro jeho zneužití.

Evropská komise poslala Maďarsko kvůli tomuto legislativnímu počinu v září před Evropský soud. Budapešť už ale uvedla, že zákony rušit nehodlá.

Jak z bezdomovci

Maďarské ministerstvo lidských zdrojů navíc prostřednictvím svého mluvčího bránilo dodatek ústavy, podle kterého je nelegální spát na ulici v blízkosti kulturních a dalších význačných míst. Regulace, která vstoupila v platnost, v podstatě staví mimo zákon bezdomovectví. Podle mluvčího úřadu Benceho Rétvariho má opatření chránit životy lidí bez domova, napsala agentura MTI.

To by jistě bylo ušlechtilé, ale lze to řešit i bez kontroverzních zákonných úprav. Taková Paříž tuto zimu poskytne lidem bez domova ubytování na několika svých radnicích, včetně historické budovy Hôtel de Ville v samém srdci města. V rozhovoru s nedělníkem Le Journal du Dimanche to řekla starostka francouzské metropole Anne Hidalgová. Podle ní v hlavním městě chybí téměř 3000 lůžek pro nouzové ubytování.

Takový počet lidí bez střechy nad hlavou byl podle ČTK letos v únoru v pařížských ulicích napočítán při přelomovém průzkumu organizovaném městským úřadem. Iniciativa byla reakcí na neshody kolem počtu bezdomovců mezi vládou a charitativními organizacemi, vysvětluje deník Le Monde.

Na břehu Seiny bude historický hotel určen pro ženy bez domova a otevřít se má na konci listopadu. Dva sály budovy se promění v přijímací středisko s jídelnou, noclehárnou a zdravotnickým zázemím, popsala starostka.

Hidalgová řekla, že se zpřístupněním svých prostor souhlasilo »vícero radnic pařížských obvodů, ať patří levici, nebo pravici«. Kromě samotných radnic chce politička Socialistické strany zřídit ubytování také v nevyužitých budovách a dalších objektech patřících městu. Ke zpřístupnění prázdných objektů potřebným zároveň vyzvala podniky.

(rj)