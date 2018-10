Ilustrační FOTO - Pixabay

Přezutí pneumatik na zimu podražilo

Ceny přezutí aut na zimní pneumatiky v pneuservisech jsou letos zhruba o desetinu vyšší než loni. Na výměnu 15 a 16 palcových pneumatik v kvalitním pneuservisu si čeští řidiči budou muset připravit v průměru 700 až 800 korun. Samotné zimní pneu letos zlevnily nejčastěji o tři až pět procent.

Vyplývá to z údajů obchodu Pneumatiky.cz. Současné teplé počasí zatím motoristy do pneuservisů příliš neláká, přesto poptávka po přezouvání od začátku října roste každý týden o 50 procent. »Ze strany pneuservisů je patrná snaha vyhnout se přetížení na přelomu října a listopadu. Většina z nich nyní zve k okamžitému přezutí například své fleetové zákazníky. Další možností je sleva při výměně pneu do půlky října,« uvedl jednatel Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. Na konci října se budou muset řidiči připravit na dvoutýdenní čekací doby.

Zlevnění pneumatik se dotkne hlavně větších rozměrů pneumatik nad 18 palců. U prémiových značek to může být pět i více procent. Změna cen se naopak prakticky vyhne nejmenším pneumatikám do 15 palců, kde podle prodejců vzhledem k nízkým maržím není prostor pro přílišný pohyb ceny směrem ke koncovému zákazníkovi. Zbývající rozměry, bez ohledu na prémiovost značky, zlevní o tři až pět procent.

Letos podle Schwangmaiera razantně ubylo obchodů lákajících na dopravu pneumatik zdarma. Po započtení všech nákladů včetně mýtného nebo paliva bude letos průměrná cena dopravy jednoho kusu pneumatiky činit zhruba 75 Kč. Novým trendem je standardizace balení pneumatik, která by umožnila rychlejší a především automatické třídění zásilek a lepší skladbu s ostatními balíky v autech.

Na zimní pneu musí být vozidlo přezuté po 1. listopadu, pokud jsou zhoršené povětrnostní podmínky, nebo pokud takové počasí hrozí. Zimní sezóna trvá do konce března.

(ici)