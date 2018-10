Ilustrační FOTO - Haló noviny

Není nejmenší důvod ČD Cargo privatizovat

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) plánuje privatizaci nákladního dopravce ČD Cargo, dceřiné firmy státních Českých drah. Podnik podle něho potřebuje investora k udržení své pozice na konkurenčním trhu.

O podobě privatizace a velikosti prodávaného podílu bude podle ministerstva rozhodovat představenstvo a dozorčí rada mateřských Českých drah v příštím roce. Podle médií by se mohl prodej uskutečnit prostřednictvím nabídky akcií firmy na burze.

Nákladní doprava je nyní nejvýdělečnějším oborem skupiny ČD. Společnost ČD Cargo v pololetí vykázala zisk 350 milionů korun. »V současnosti se firmě daří, ale chci, aby měla budoucnost i za pět, deset nebo patnáct let. Když teď nebudu nic dělat, může se stát, že přijde doba, kdy bude ČD Cargo za korunu drahé,« řekl Ťok. »ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. Příliv soukromých peněz má pomoct k dalším investicím, které potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů,« dodal.

České dráhy na konci prvního pololetí snížily zisk na 262 milionů korun, meziročně o 275 milionů korun méně. Na zisku se podílelo především právě ČD Cargo, osobní doprava naopak zaznamenala ztrátu 388 milionů korun. Tržby z nákladní dopravy rostly především díky vyššímu objemu přeprav o 1,3 milionu tun. Celkem firma převezla 33,5 milionu tun zboží. V červenci ČD Cargo vydalo sedmileté dluhopisy v hodnotě miliardy korun.

Problém v koalici

Se záměrem privatizovat nákladního železničního dopravce ČD Cargo nesouhlasí komunisté ani vládní sociální demokraté. Předseda ČSSD Jan Hamáček to dnes v České televizi označil za chybu, podle něj Ťok postupuje proti vládnímu programu. Chce se s ním kvůli tomu v příštím týdnu sejít. Ve vládním programu totiž stojí, že vláda nepřipustí privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí. »Já říkám, že to byla chyba, já nevím, proč to pan ministr navrhl. Rozhodně sociální demokracie s tím souhlasit nebude a budeme vyvolávat koaliční jednání. A mě by zajímalo, s kým to chce nebo jak to chce udělat, když na tom nebude koaliční shoda,« uvedl Hamáček. »To bude velký problém ve vládní koalici,« poznamenal.

Vedle osobního dopravce a ČD Cargo patří do skupiny Českých drah také například Výzkumný ústav železniční nebo poskytovatel datových služeb ČD Telematika, firma DPOV, Dopravní vzdělávací institut a ČD – Informační Systémy. Skupina zaměstnávala na konci pololetí zhruba 23 400 lidí.

(ng)