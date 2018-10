Propadliště dějin

Jsme svědky přetváření postmoderní společnosti, pro kterou se někdy užívá i název tekutá společnost. Lidé nejsou spojováni dlouhodobými zájmy, ale rychle se střídajícími tématy. Vznikají krátkodobá hnutí v konkrétním společenském zájmu, která též můžeme nazývat tekutá hnutí. Vznikají strany a hnutí na jedno použití a pak mizí. Nemají žádný dlouhodobý program, myšlenkové ukotvení, ale pružně reagují na nálady společnosti, jak jsme toho svědky i u Andreje Babiše. Jeden den má názor ten, ale když zjistí, že větší část společnosti je jiného mínění, je schopen obratem svůj názor změnit.

Dnes nemají voliči žádnou jistotu při volbách, že jimi zvolení kandidáti budou prosazovat jejich zájmy. Však mnohá volební hesla jsou tak nicneříkající, že nelze politikům vyčítat, že je neplní.

I vytváření koalic na radnicích, v krajích či parlamentu, je dnes nevyzpytatelné. Vítěz není vítěz a poražení vládnou. Záleží jen na domluvě. Většinou ani tak nejde o shodu politických programů, jako o shodu při rozdělování postů ve vedení města, kraje, státu.

Naši občané již v několika volbách nedali své hlasy levici, to dává některým důvod k velké radosti a již prohlašují, že levice směřuje do propadliště dějin. Je pravda, že se to v současnosti může zdát. Odklon od levicových stran můžeme vystopovat nejen u nás, ale i v jiných zemích. Občané neustále hledají mesiáše, který by vyřešil palčivé problémy dnešní doby. Jednou je to jedna strana, pak jiná, potom zase hnutí, miliardář či dredatý mladík. Tak se to střídá od voleb k volbám. Žádná politická síla v naší maličké zemi nemůže prosadit velké změny, neboť moc nadnárodního kapitálu je větší. Sem tam se možná podaří nějaká drobná úprava.

Myšlenky na lepší, spravedlivější společnost nemohou nikdy zaniknout. Pokusy o změnu ve společnosti provázejí celou historii lidstva od otrokářství, přes feudalismus, kapitalismus, až do současnosti. Je možné, v určité etapě, že dojde k oslabení těchto myšlenek, ale ty se opět vrátí a v jiném historickém kontextu opět nabudou na významu.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM