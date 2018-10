Hvězdná pěchota a zhrzení papaláši

Český národ je plný géniů. Snad každý druhý občan je vynikajícím fotbalovým trenérem a ví, jak se to má správně dělat. Tedy vést a řídit reprezentační mančaft. A vůbec nevadí, že jde třeba o strejdy, kteří fotbal nikdy nehráli.

Platí, že po bitvě je najednou každý generál. Kdož je bez viny, ať hodí kamenem - moudrost věků.

Týká se to i politiky a po neúspěšných volbách zejména. A tak v KSČM zavětřila svou příležitost určitá skupinka »nejchytřejších ze všech«. Jde však převážně o bývalé, neúspěšné a hlavně zhrzené a zapomenuté papaláše. Volají po krvi, stínání hlav a změně, ale podle svého gusta. Je legrační, že jde o takzvanou hvězdnou pěchotu. Tak se v písničkové soutěži označují ti nejhorší z neúspěšných, ti, kteří na co sáhnou, tak zkazí. A aby to byla ještě větší sranda, tak do jejich čela se rekrutuje profláknutý celoživotní papaláš, který si o sobě nemyslí nic špatného, ale jeho práce a život jsou korunovány jen neúspěchy až katastrofami, včetně totálně »zvoraných« krajských, ale i parlamentních voleb. Inu, katastrofy maker.

Sám sebe pak stylizuje do role jediného spravedlivého a mesiáše, jenže žádná řešení nemá, jen sám sebe. Je to plivání do nebes. Je o něm až notoricky známo, že je až chorobně posedlý touhou po moci, a už devět let usiluje o nejvyšší trůn strany.

Nevěřme falešným prorokům a samozvaným spasitelům! Je namístě připomenout moudrost Nového zákona, evangelium sv. Matouše 7,15. Praví se v něm: Cute sub agnina latet mens saepe lupina... Pod beránčí kůži se často skrývá úmysl vlčí...

Samozřejmě situaci a neúspěch je třeba důrazně vyhodnotit a přijmout řešení. Ale je podezřelé, když iniciativu přináší »hvězdná pěchota«, tudíž smečka zhrzených a neúspěšných papalášů.

Když Vojtěch Filip na minulém zasedán ÚV KSČM řekl, že »Vstanou noví bojovníci«, určitě neměl na mysli struktury nekvalitních zhrzených aparátčíků či jiných zapomenutých kádrů, ať už z Mezinárodního svazu studentstva nebo i jiných organizací.

Doufejme, že zasedání ÚV KSČM volební výsledek vyhodnotí konstruktivně a kriticky, ale nebude brát zřetel na křik krvelačných vlků. Ale zároveň nezapomene na další moudrost starých latiníků, která se stala klasickým právním obratem - »Reformatio in Peius...«. Každá změna je jen k horšímu...

Jiří KOŠŤÁK