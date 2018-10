Senátní nevolby?!

Poprvé v životě jsem zanedbala svou občanskou povinnost a nešla ve druhém kole senátních voleb hodit svůj hlas. Fakt nebylo komu. Na druhou stranu to si myslelo i zbylých 83 a půl procent voličů. Pokud jsou volby demokratickým vyjádřením názoru obyvatelstva, pak mě napadá, že tady je ignorace také vyjádření názoru.

Z mého laického pohledu - kolik lidí v Senátu jsou skuteční politici a ne vysloužilí úředníci, doktoři, vědci či herci, kteří si z jistých důvodů zaslouží teplé, dobře placené místečko? Většina lidí svou ignorací dává najevo, že o něco takového nestojí. Za odmítání vládních zákonů dostanou senátoři v základu 75 900 bez nejrůznějších náhrad a placených výborů… Zatímco hasiči, nebo policisté nastupují do služby a nasazují krky za zhruba dvacet tisíc…

Ale o tom jsem psát nechtěla. I když – na Facebooku koluje mnoho reakcí a mezi tím i zajímavá čísla, která si může každý ověřit na webovém portálu volby.cz. A to čísla neplatných hlasů. Chápu, že se může stát, že se někdo splete a odevzdá svůj hlas špatně. Ale u voleb do Senátu, kde prostě vyberete lístek a strčíte ho do obálky? To snad zvládne i malé děcko. Tak proč bylo v prvním kole v pražských obvodech odevzdáno okolo osmi stovek neplatných hlasů v každém obvodu? Praha 4 - 797, Praha 8 - 883, Praha 2 - 707. Co by to udělalo s druhým postupovým místem, kdyby všechny lístky byly podle komise správné? A co teprve Rokycany, kde bylo neplatných 3575 hlasů? Jsou myšlenky některých sdílitelů této zprávy, že volby jsou manipulované a pouhou fraškou, oprávněné? Nebo šlo o protestní prázdné obálky? Ale tři a půl tisíce?

Ale kostky jsou vrženy, a co padlo, to padlo. Veřejnost vyjádřila svůj názor. Ať již volbou, nebo nevolbou. Jenže jestli tady většina voličů o něco nestojí, nestálo by naopak za to zvážit možnost, že by se stát demokraticky zeptal, jestli má cenu v něčem takovém, o co je minimální zájem lidu, vůbec dále pokračovat?

Helena KOČOVÁ