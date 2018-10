Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senát se ve stávajícím složení schází naposledy

Zřejmě naposled se dnes sejde Senát ve stávajícím obsazení. Třetině senátorů zvolených v roce 2012, končí mandát 20. října. V novém povolebním složení se horní komora sejde na ustavující schůzi 14. listopadu. V ní již KSČM nebude mít své zastoupení.

»Bohužel je to tak. Už před čtyřmi lety, když jsem v Senátu zůstal jako jediný zástupce KSČM, jsem řekl, že byl bych nerad poslední mohykán, a nakonec jím jsem. Věřím ale, že za dva roky se to změní. Samozřejmě, můj hlas v Senátu bude chybět, často jsem jim dokázal říct to, co tam z mého pohledu mělo zaznít, nikdo jiný však na to nepoukázal,« řekl našemu listu senátor Václav Homolka (KSČM), který v letošních volbách už mandát neobhájil.

Senátoři budou dnes projednávat především evropské předpisy, např. balíček ke společné zemědělské politice, reformu zdrojů EU či balíček ke kohezní politice a mezinárodní smlouvy. Na programu schůze jsou také dvě petice občanů - za kvalitní podmínky ve vzdělávání a podporu projektů dálnice D49 a D55. Homolka je zpravodajem první z nich. Věří, že Senát přijme usnesení, které přiměje ministerstva školství a financí, aby se nad situací ve školství zamyslela. »Je potřeba, aby ty sliby, o nichž neustále mluví, konečně převedla také do reality,« řekl Homolka.

Lidi poznají, že volili špatně

V novém složení horní komory bude mít většinu vládní opozice, což může zkomplikovat projednávání většího počtu norem. Z vyjádření představitelů nejsilnějších senátních stran – ODS, STAN, KDU-ČSL, už vyplynulo, že Senát bude vracet Sněmovně víc zákonů, se kterými tyto strany nesouhlasí.

»Samozřejmě, že povolební změna v horní parlamentní komoře je změna k horšímu, lidi to poznají, když se budou projednávat zákony, jako je například zrušení karenční doby a další podobné návrhy, které jsou ku prospěchu většiny lidí, a Senát je bude zamítat nebo vracet do Sněmovny. Lidi poznají, že volili špatně,« dodal Homolka.

Senát se v novém povolebním složení sejde pravděpodobně 14. listopadu, kdy si bude volit nové vedení. To by mělo být nadále pětičlenné. Tak jako dosud jej budou tvořit předseda a čtyři místopředsedové podle principu poměrného zastoupení. Konkrétní jména zatím známa nejsou, adepti na tyto funkce by však podle vyjádření jednotlivých představitelů neměli být v horní komoře nováčky, měli by v ní být alespoň dva roky.

O funkcích zatím není jasno

Nástupcem Milana Štěcha (ČSSD) v čele Senátu by se mohl stát některý ze čtyř kandidátů tří nejsilnějších frakcí. ODS navrhuje svého místopředsedu Senátu a dosavadního teplického primátora Jaroslava Kuberu, kterého by si přál v čele horní komory také prezident Miloš Zeman. Štěch by se mohl stát jedním z místopředsedů.

Mezi adepty Starostů patří šéf senátního výboru pro regionální rozvoj Zbyněk Linhart, nebo ředitel gymnázia Jiří Růžička ze školského výboru. Lidovci navrhují bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, který je předsedou senátního evropského výboru.

Předsedu Senátu navrhuje podle tradice nejsilnější senátorský klub. Dosud ale není jasné, jak se počty členů v jednotlivých klubech ustálí, záleží na tom, ke komu se přidají nezávislí senátoři. ODS by podle aktuálního stavu měla mít v klubu 16 senátorů, stejně jako Starostové. KDU-ČSL může zatím počítat s 15členným klubem. ČSSD má 13 senátorů, ANO sedm a Klub pro liberální demokracii-Senátor 21 šest členů.

