Veřejnost je třeba připravit na zvyšování spoluúčasti

Systém zdravotního pojištění není připraven na zhoršení ekonomické situace a případnou další hospodářskou krizi. Nemá dostatečné rezervy. Vyplývá to z analýzy VŠE. Podle KSČM má analýza sloužit k přípravě veřejnosti na možnost zvyšování spoluúčasti pacientů.

Autoři analýzy vycházeli z odhadovaných ukazatelů pro letošní rok. Příjmy systému zdravotního pojištění by letos měly činit 297,2 miliardy korun. Proti loňsku by tak měly být o 5,6 % vyšší. Výdaje by měly dosáhnout 295,4 miliardy, meziročně by se tak měly zvednout o 7,3 %. Péče o jednoho pojištěného by měla vyjít v průměru na 28 190 Kč.

»Systém nebyl schopen za dobu ekonomického růstu vytvořit rezervy a je naprosto nepřipravený v případě, že se ekonomická situace v ČR začne zhoršovat,« uvedl Štěpán Křeček z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Podle něj řada zdravotních pojišťoven nemá rezervu ani na jeden měsíc.

Občany je třeba nejdříve vystrašit

»Analýza patří k těm dalším v řadě poněkud zbytečných, protože pojmenovává to, co již dlouhodobě o českém zdravotnictví víme a nepřináší žádné návrhy k řešení dlouhodobých systémových problémů,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Domnívá se, že analýza je spíše jedním z mnoha »zkušebních balónků« k přípravě české veřejnosti na možnost zvyšování spoluúčasti pacientů a ústup od solidarity. »Nejdříve je totiž třeba občany řádně vystrašit, že je a do budoucna bude málo peněz a potom jim naservírovat jediné možné řešení v podobě zavedení komerčního připojištění, zvýšení konkurence mezi pojišťovnami nabídkou různých druhů péče podle výšky zaplaceného pojištění, vyřazení některých »banálních« výkonů a léků z hrazení z veřejného zdravotního pojištění, či navýšení poplatků, doplatků a přímých plateb,« uvedla Marková. Tvrzení, že systém dosud ještě nemá vytvořeny dostatečné zdroje, i když žijeme v době ekonomického růstu, je podle ní pravdivé. Vadí jí ale, že už se neříká, že doba vlád ODS a TOP 09 připravila systém o přibližně 40 miliard korun kvůli zmrazení plateb za státní pojištěnce, zastropování nejvyšších příjmů a devalvace koruny. »Následky této destruktivní činnosti se napravují dodnes a díky liknavosti vlády ANO a ČSSD zatím velmi pomalu,« dodala.

Skvělé výsledky při malých nákladech

Do zdravotnictví putuje asi 7,3 % HDP. V Německu je to 11,3 %, ve Švédsku a Francii 11 %. Nejméně vydává Lotyšsko, a to 5,7 %. »České zdravotnictví je v porovnání se zeměmi EU a jinými vyspělými státy špičkové. Má skvělé výsledky s poměrně malým objemem nákladů. To neznamená, že to tak zůstane do budoucna,« řekla Karina Kubelková z VŠE. Ke stinným stránkám českého systému podle ní patří nadužívaní služeb, podceňování prevence, chybějící ukazatele kvality pro srovnávání pracovišť, malý prostor pro konkurenci pojišťoven a nedostatečná elektronizace.

Kubelková poukázala na to, že české zdravotnictví je »výrazně závislé« na veřejných financích. Celkem 12 % prostředků pochází z rozpočtů, 70 % z odvodů do veřejného systému a zbytek ze soukromých peněz. »Země, které jsou závislé na veřejném financování, jsou víc ohroženy v případě ekonomických otřesů a stárnutí populace,« řekla Kubelková.

Ze zdravotnictví se stal pro mnohé výnosný byznys

S tím, že v ČR máme špičkové zdravotnictví, Marková souhlasí. Je to ale za cenu dlouhodobého podhodnocení platů a mezd pracovníků ve zdravotnictví a nedostatku investic do moderních technologií a inovativních léků. Za velký problém považuje také malý důraz na prevenci a nedostatek konkrétních kroků k nápravě i pomalou elektronizaci. »Naopak za stále opakované klišé lze označit tvrzení o nadužívání péče pacienty a časté návštěvy lékaře či nadměrný počet lůžek. Již dnes totiž čekají pacienti i několik měsíců na své plánované zákroky v nemocnici a na opakovaná vyšetření posílají své pacienty často sami lékaři,« uvedla stínová ministryně. Úplně nejzákladnější problém spočívá podle ní v tom, že po roce 1989 se umožnilo, aby se ze zdravotnictví stal pro mnohé výnosný byznys. Na jedné straně nebyla nastavena jasná pravidla a na druhé vytvořeny podmínky s výhodami, jen pro někoho, dodala. »Stát má sice z Ústavy odpovědnost za zdravotní péči, ale nemá v podstatě dostatečné nástroje, kterými by to mohl zabezpečit. KSČM vidí jako začátek cesty k nápravě vznik jedné zdravotní pojišťovny a zavedení sítě neziskových zdravotnických zařízení, nemocnic, ambulancí a lékáren,« konstatovala Marková.

